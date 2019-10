Pesta porcină din China a scumpit cârnații și șnițelele din Germania

Preţurile la şniţele, cârnaţi şi friptură de porc au crescut exploziv în Germania din cauza epidemiei de pestă porcină africană din China, transmite DPA, potrivit Agerpres.

În ultimele 12 luni pesta porcină africană a decimat efectivele de porci din China, cel mai mare producător şi consumator mondial de carne porc. Autorităţile de la Beijing susţin că 100 milioane de porci infectaţi cu pesta porcină africană au fost sacrificaţi de la descoperirea virusului în 2018.

"Este cea mai periculoasă epidemie cu care s-a confruntat industria cărnii de porc", susţine expertul Cui Ernan, de la firma de consultanţă GavekalDragonomics din Beijing. Jumătate din efectivele de porci din China au fost distruse astfel că nici măcar piaţa mondială nu este suficientă pentru a acoperi deficitul de aprovizionare în cea mai populată ţară a lumii.

Importatorii din China au început să cumpere carne de porc de peste tot, din Brazilia, SUA şi chiar din Europa. Însă în timp ce fermierii germani sunt fericiţi că preţurile au crescut, totuşi consumatorii trebuie să cheltuie mai mult atunci când merg la măcelar.

În luna septembrie, preţurile la carnea de porc au crescut cu 8,3% comparativ cu aceiaşi lună a anului trecut, susţine Thomas Els de la firma Agricultural Market Information Society (AMI) din Bonn.

Citește și: Averea pe care a reușit să o strângă Mihai Constantinescu- Cu ce rămâne soția sa

Pe ansamblu, preţurile la carne şi cârnaţi au crescut cu 5,4% în această perioadă. În prezent kilogramul de carne tocată de porc cotă 5,81 euro, comparativ cu 5,38 euro în urmă cu un an. Similar, un şniţel din carne de porc costă în prezent 7,39 euro, faţă de 7,10 euro în urmă cu un an. Preţurile pentru friptura de porc au urcat până la 6,18 euro kilogramul, faţă de 5,60 euro în urmă cu un an.

Pentru crescătorii de porci acesta este o veste bună pentru că pot produce la un raport cost-beneficiu mai bun. În plus, este posibil ca China să nu îşi revină foarte rapid de pe urma epidemiei de pestă porcină africană. Cui Ernan de la GavekalDragonomics susţine că efectele epidemiei se vor resimţi " încă cinci ani, în ce la bun caz, şi zece sau mai mulţi ani în cel mai prost scenariu". Exportul a făcut un apel pentru o transformare radicală a sectorului cărnii de porc din China dinspre fermele mici nereglementate spre fermele mari cu controale biologice stricte.

Până acum pesta porcină africană a provocat pagube economice de peste 1.000 de miliarde de yuani (127 miliarde euro), susţine Li Defa de la Universitatea de ştiinţe agricole din China. Autorităţile au preferat să ascundă amploarea exactă a pagubelor însă această abordarea împiedică o rezolvarea rapidă şi eficientă a problemelor.

De asemenea, compensaţiile plătite fermierilor afectaţi de pesta porcină au fost atât de mici în vara acestui an încât fermierii nu erau interesaţi să raporteze existenţa unui focar. Sacrificarea animalelor şi vânzarea în secret a cărnii infestate era mai profitabilă pentru crescătorii de porci, însă aceasta a contribuit la o mai largă răspândire a pestei porcine în China.

Prezenţa virusului pestei porcine africane în România a fost semnalată prima oară pe 31 iulie 2017, în judeţul Satu-Mare. Potrivit Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), ultimele date, comunicate pe 11 octombrie, arătau că pesta porcină africană evoluează în 337 de localităţi din 25 de judeţe, cu un număr de 1.105 de focare (dintre care 15 focare în exploataţii comerciale şi 6 focare în exploataţii de tip A), în scădere faţă de 24 septembrie când au fost raportate 1.223 focare.