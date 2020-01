Peste 30.000 de locuinţe, fără electricitate după furtunile puternice care au lovit estul Australiei

Peste 30.000 de locuinţe au rămas fără curent electric după ce furtuni extrem de puternice au lovit coasta de est a Australiei, deja devastată de incendiile de vegetaţie, relatează marţi Xinhua potrivit Agerpres.

Furtunile care au lovit capitala Canberra, unde au căzut bucăţi uriaşe de grindină, au continuat să se deplaseze către est, afectând regiuni întinse din statele New South Wales (NSW), Queensland şi Victoria.Peste 800 de apeluri au fost înregistrate de Serviciul Naţional de Urgenţă (SES) al NSW, majoritatea provenind din suburbiile din sudul Sydney."Majoritatea apelurilor primite au fost pentru copaci smulşi din rădăcini", a declarat directorul de operaţiuni al SES, Paul Bailey, pentru Sky News."Însă, am avut câteva incidente foarte grave în care copacii au căzut pe maşini în care se aflau oameni. Ei au fost salvaţi din vehiculele respective şi, din fericire, nu au fost grav răniţi", a mai spus el.Rafalele de vânt au depăşit 100 de km/h în unele zone. Imagini postate pe reţelele de socializare au arătat cum bucăţi din acoperişul centrului comercial Bringelly Village din vestul Sydney au fost smulse de vânt şi apoi au căzut pe un drum principal circulat.În regiunea Munţilor Albaştri, doi bărbaţi în vârstă de 16 şi respectiv 24 de ani au fost loviţi de fulgere în incidente separate. Ambii se află în stare stabilă.În Queensland, s-au produs 44.000 de fulgere, care au lăsat în jur de 20.000 de locuinţe fără electricitate. În New South Wales, 14.000 de locuinţe au fost private de curent electric din cauza vânturilor puternice, a fulgerelor şi a grindinei.Cu toate acestea, marţi dimineaţa compania de furnizare a energie electrică Ausgrid a anunţat că "mai puţin 4.000 de clienţi erau privaţi de electricitate"