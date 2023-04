Petra Kvitova, de trei ori câștigătoare a turneului WTA 1000 de la Madrid, a fost eliminată

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova, de trei ori câştigătoare a turneului WTA 1.000 de la Madrid, un record, a fost eliminată miercuri de germanca Jule Niemeier, 7-6 (11/9), 6-1, în turul secund al acestei competiţii, dotată cu premii totale de 7.705.780 de euro.

Petra Kvitova, locul 10 mondial, a fost cap de serie numărul 10 în acest an la turneul pe care l-a câştigat în 2011, 2015 şi 2018, ea având o victorie mai mult la acest turneu decât jucătoare ca Serena Williams sau Simona Halep, notează EFE. Kvitova, care are în palmaresul său 30 de titluri WTA, dintre care două de Mare Şlem, s-a înclinat după o oră şi 52 de minute, conform Agerpres.Cehoaica este la a 13-a prezenţă la Madrid, una mai puţin decât rusoaica Anastasia Pavliucenkova, care are cele mai multe participări la acest turneu.Jule Niemeier, debutantă la Madrid, o va întâlni în turul trei pe învingătoarea dintre belgianca Elise Mertens şi canadianca Rebecca Marino.Tot miercuri, grecoaica Maria Sakkari, numărul nouă mondial, a eliminat-o pe olandeza Arantxa Rus după două seturi simetrice, 6-4, 6-4. Sakkari, învinsă anul trecut în toate cele patru finale pe care le-a disputat, s-a impus în toate cele cinci meciuri de până acum împotriva lui Rus. Grecoaica va juca în turul trei cu spaniola Rebeka Masarova (74 WTA), care a eliminat-o joi în două seturi, 6-1, 7-6 (7/5), pe croata Donna Vekic, locul 23 WTA şi favorită numărul 20.Rusoaica Mirra Andreeva, locul 194 mondial, care, la numai 15 ani, a învins-o în primul tur pe canadianca Leylah Fernandez, obţinând atunci prima sa victorie în circuitul WTA, a continuat să facă senzaţie, eliminând-o joi pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, locul 14 mondial şi cap de serie numărul 13, în două seturi, 7-6 (8/6), 6-3.Următoarea adversară a Mirrei Andreeva va fi cehoaica Marketa Vondrousova sau poloneza Magda Linette.În turul 3 a acces şi jucătoarea americană Coco Gauff (6 WTA), după 6-4, 6-1 cu spaniola Irene Burillo (318 WTA). În turul 3, Coco Gauff va primi replica învingătoarei dintre spaniola Paula Badosa şi italianca Elisabetta Cocciaretto.