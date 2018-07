Petre Cozma, tatăl lui Marian Cozma, a făcut INFARCT: A aflat că ucigașul fiului său a fost eliberat și că a dat o petrecere, la Veszprem

Petre Cozma a aflat astăzi, 25 iulie, decizia de eliberare pentru "bună purtare" a unuia dintre cei care i-au omorât fiul în 2009, într-un bar din Vezsprem, şi a reacţionat pentru ProSport. Petre Cozma, tatăl regretatului Marian Cozma, a suferit al patrulea infarct, la câteva zile după ce unul dintre ucigașii fiului său a fost eliberat în secret, cu 4 ani mai devreme.

Stojka Ivan, unul dintre ucigaşii lui Marian Cozma, a fost eliberat din închisoare cu patru ani mai devreme faţă de termen, iar vestea l-a lovit ca un trăsnet pe tatăl fostului handbalist, Marian Cozma!

Eliberarea s-a produs pe 19 iulie, în secret, iar conform presei din Ungaria, acesta a dat o petrecere şi şi-a cumpărat o maşină de lux imediat după ieşirea din închisoare. Petre Cozma confirmă cele scrise de presa din Ungaria, în ceea ce priveşte maşina lui Sztojka!

"Mă simt rău. Am făcut încă un infarct, al patrulea. Duminică am fost de urgență la spital. Suferința e mare, nu e ușor să știi că băiatul tău zace în mormânt. Nu doresc nimănui să fie în locul meu.Am auzit că Ivan Sztojka se plimbă cu un BMW decapotabil prin Veszprem. Să nu facă vreun accident! Nu ştiu cum sunt legile din Ungaria, ce importanţă acordă ei criminalilor fiului meu, dar e posibil ca el să-şi fi cumpărat libertatea. Eu şi familia mea suntem distruşi pe viaţă. Nimeni şi nimic nu ni-l mai poate aduce înapoi pe Marian! Ne-a luat sufletul cel mai drag şi am momente când îmi vine să... Ce mi-au făcut ei, mie şi familiei mele, le doresc să păţească şi ei!", a spus Petre Cozma pentru ProSport.

Raffael Sandor şi Nemeth Gyozo au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă în primă instanţă, în iunie 2011, iar Sztojka Ivan a primit 20 de ani de închisoare. Au făcut apel, iar pedepsele cu închisoare pe viaţă au fost reduse la 18 ani, iar cea de 20 a fost redusă la opt. Curtea Supremă de Justiţie din Ungaria a majorat, în octombrie 2012, pedeapsa lui Ivan Sztojka, de la opt la 13 ani de închisoare. Ulterior, pedeapsa a fost redusă la 9 ani. Din care a făcut cinci!

Fostul handbalist Marian Cozma, care juca atunci la Veszprem, a fost ucis în localul Patriota, din Veszprem, pe 8 februarie 2009, după o altercaţie cu o bandă de rromi.

ProSport a scris, în martie 2016, despre eliberarea unui alt condamnat pentru uciderea lui Marian Cozma! Pal Gabor, unul dintre cei care l-au lovit pe la spate pe fostul campion cu Dinamo, a fost eliberat pe 4 martie 2016 nu pentru că ar fi fost curat ca un nufăr, ci pentru bună purtare.