Petre Roman a ieşit de la Parchetul General. Cum se apără fostul premier privind acuzaţiile din Dosarul Revoluţiei

Fostul premier Petre Roman a ieșit de la audierile de la Parchetul General, acolo unde, astăzi, a discutat cu oamenii legii despre învinuirile care i se aduc în dosarul deschis pe tema Revoluției din 1989. La ieșire, Roman s-a declarat nevinovat.

"Am fost 20 de ani ani profesor universitar la Politehnică, am depus muncă de cercetare științifică. Nu am făcut parte din niciun fel de organizație politică și dintr-o dată eu visez la nu știu ce fel de putere politică. (...)

Deci atunci se întâmpla haosul acela care s-a generat, că pe bună dreptate putem spune că Revoluția noastră a avut loc ca o desfășurare tragică.

Asta trebuie lămurit. Ordinele militare, cine le-a dat, cine le-a exercitar, nu am fost în niciun fel de grup, puterea nu fusese preluată de nimeni. Prima dată când am avut putere a fost pe 27 decembrie, când în ședința FSN am fost numit prim-ministru", a spus Petre Roman.