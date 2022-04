Petrescu: Am fost egalaţi de patru ori în ultimul minut şi azi era să se repete istoria - Nu avem voie să facem aceste greşeli

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, duminică, după meciul cu FC Voluntari, scor 1-0, că formaţia sa nu are voie să facă greşeli ca acelea în urma cărora clujenii au fost egalaţi pe final în precedentele confruntări, potrivit news.ro.

”Am fost egalaţi de patru ori în ultimul minut şi azi era să se repete istoria. Am revăzut celelalte meciuri, nu avem voie să facem aceste greşeli la acest nivel. În afară de ultima fază, Voluntari n-a avut nicio ocazie. Am avut noroc cu golul lui Boateng, primul lui gol, dar a fost o victorie meritată. Nu putem să facem atâtea greşeli mereu, avem jucători cu experienţă. Speram să se mai întoarcă, să mai dăm şi noi gol la ultima fază. Am început excelent. Am avut bară, penalti, am marcat, s-a repetat şi am ratat. Am mai avut o ocazie mare prin Chipciu, dar mă aşteptam să facem mai mult în repriza a doua”, a spus Petrescu, potrivit digisport.ro.

El a precizat că victoria este una “de moral”. “Acum trebuie să pregătim foarte bine meciul următor. Le-am zis la pauză: calm şi balanţă, să fim echilibraţi, să uităm penaltiul, să fim puţin mai liniştiţi. Din păcate, nu am reuşit să-i conving să fim puţin mai calmi. Toţi jucătorii lui Voluntari ne-au creat probleme, sunt convins că va fi greu pentru celelalte echipe să câştige aici. Orice meci e foarte important, orice meci va fi o finală de acum înainte. Mă tem de orice meci, trebuia să facem mai multe puncte până acum”, a mai spus Dan Petrescu.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a şasea a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.

Golul a fost marcat de Boateng, în minutul 83

În minutul 4, CFR Cluj a ratat un penalti prin Deac.