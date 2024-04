Piedone îi răspunde lui Ciolacu: 'Văd c-ai mai albit în ultima lună! Stresat? Ești bine?'

Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, este de părere că Piedone nu mai are nicio şansă de a câştiga alegerile locale din București şi a adăugat că cel mai bun candidat pentru Primăria Capitalei este Gabriela Firea (pe larg analiza lui Ciolacu, aici). Cristian Popescu Piedone se arată însă surprins de afirmațiile liderului PSD și îl ironizează pe acesta, în special pentru retragerea doctorului Cătălin Cîrstoiu.

„Marcel, iar mi-ați numărat steagurile?

Am multe, știu!

VĂ stresez, nu-i așa?

Stai liniștit! Am multe doar pentru că, vreme de 30 de ani, am muncit pentru oameni, am ascultat nevoile oamenilor, am rezolvat tot ce am putut din nevoile oamenilor și am respectat mereu oamenii! De aceea am steaguri multe, Marcel!”, a spus Piedone, pa pagina sa de FACEBOOK.

„Dacă și VOI veți munci, cândva, pentru oameni, veți avea și voi steaguri pe casă! Momentan, salivați la ale mele, ca pisica la șuncă!

Văd c-ai mai albit în ultima lună!

Stresat? Ești bine?

Am văzut că îți luaseși doctor pe lângă tine, într-o vreme! Am crezut că ai niscaiva beteșug și ți-am urat, în gând, sănătate! Apoi, cred că ți-a pus diagnostic greșit și l-ai alungat!Că voiai regim cu trufe!

Tu știi! Să fii sănătos!

Ți-am zis că viața nu e matematică! Ai râs, te-ai împăunat și te-ai apucat să faci combinări printre acoladele palatelor, disperat să-ți rezervi pălărie potrivită pentru toamnă!

Te-ai grăbit, aud vorbindu-se pe stradă!

Zic oamenii că dacă erai isteț, te alegeai cu pălărie bună chiar în vara asta!

Ai mustăcit și te-ai dat pe mâinile unor saltimbanci mitomani care trag mereu croială strâmbă! Ghinion!

Pentru măsura ta, AVEAM un pălărier iscusit și popular! Asta e…

Mâine se mănâncă pește!

Te-aș invita la masă, dar îl servesc cu usturoi, ca tot românul gurmand, și n-aș vrea să faci alergie!

Să fii sănătos!

Apropo: degeaba ți-ai pus la masă trufe degerate, că tot la parizer îți este gândul!”, a concluzionat Piedone.

Ce arată ultimul sondaj

Conform ultimului sondaj Avangarde (efectuat la comanda PSD și realizat după ce PSD și PNL au renunțat la Cătălin Cîrstoiu candidat comun) pe primul loc este Nicușor Dan, cu 31%, dar și actualul primar ar fi într-o ușoară scădere față de alte sondaje care îl dădeau la peste 35%. Intrarea în cursă a Gabrielei Firea produce efecte, iar candidatul PSD a ajuns la 24%, depășindu-l pe Cristian Popescu Piedone care ar mai avea doar 20% (sondajul pe larg, aici).