VIDEO| Marcel Ciolacu dezvăluie cifrele din sondajele interne pentru Primăria Capitalei

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a analizat şansele candidaţilor pentru Primăria Capitalei şi a precizat că în acest moment Nicuşor Dan se află pe primul loc, Gabriela Firea, candidatul susţinut de social-democraţi, se află pe locul 2, iar Cristian Popescu Piedone este pe locul 3. Ciolacu a explicat că matematic vorbind Piedone nu mai are nicio şansă de a câştiga această competiţie şi a adăugat că cel mai bun candidat pentru Primăria Capitalei este Gabriela Firea, informează News.ro.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV cum a convins-o pe Gabriela Firea să candideze la Primăria Capitalei.

“În timpul celebrei şedinţe de coaliţie de 14 ore, eram împreună la coaliţie şi m-am uitat către dânsa: ”Presupun că îţi dai seama ce vreau să te întreb, dar zic că mi-e cam ruşine să te întreb”. Şi mi-a zis acelaşi lucru: ”Hai să decidem ce-i mai bine, dacă... Avem o oarecare experienţă politică, suntem colegi, ne cunoaştem”. A fost foarte corectă doamna Gabriela Firea”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a fost întrebat dacă nu are senzaţia că o trimite pe Firea ca mielul la tăiere în cursa pentru Primăria Capitalei, având în vedere că va împărţi voturile cu Cristian Popescu Piedone.

“Eu am văzut cum am luat voturi şi de la PSD şi de la PNL de la domnul Cârstoiu şi am luat 10%. Vedeţi că, totuşi, nu e un joc, nu e PlayStation”, a explicat liderul PSD.

Nicușor Dan este pe primul loc, Firea este pe locul 2

La remarca potrivit căreia electoratul anti-PSD votează cu Nicuşor Dan, Ciolacu a replicat: “Eu nu prea o simt aşa. Din punctul meu de vedere, în acest moment, domnul Nicuşor Dan, fiind şi primar în funcţie, este pe primul loc. Pe locul 2 este Gabriela Firea, fiindcă converteşte foarte mult din voturile partidului, aproape 90% în acest moment. Pe locul 3 a trecut domnul Piedone. Matematic, dar viaţa ne arată alte experienţe, matematic, dacă e să intrăm într-o logică de analişti politici, matematic, domnul Piedone nu mai are nicio şansă. De aceea, repet, nu am vorbit cu domnul Piedone la telefon. Nu a fost o negociere. Nu-mi permit să-i cer niciunui prieten, deciziile le luăm fiecare dintre noi şi ni le asumăm. E un lucru foarte important să ştiţi să-ţi asumi şi deciziile. Dânsul hotărăşte. Hai să facem, să aşezăm lucrurile într-o normalitate. Atunci, cel mai bun candidat în acest moment pentru primăria generală este doamna Gabriela Firea”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a precizat că Daniel Băluţă, primarul de la Sectorul 4, nu a dorit să candideze la Primăria Capitalei.

“Uitaţi-vă la domnul Băluţă, s-a vorbit mult de candidatura domnului Băluţă. Domnul Băluţă mi-a spus, şi am fost cu dânsul în Sectorul 4, şi atunci mergeam pe stradă şi saluta lumea şi uitaţi ce lucruri aţi făcut la noi: ”Marcele, mie îmi place ce fac aici, în Sectorul 4. Nu vreau să candidez în altă parte. Uite, îmi place să construiesc”. Domnul Robert Negoiţă, domnul Ciucu, a spus: ”Domnule, eu vreau să construiesc la mine, în Sectorul 6”. Eu consider în continuare, că domnul Piedone e un primar foarte bun la Sectorul 5, cu specificul Sectorului 5. Deci, omul potrivit la locul potrivit. Asta am încercat să transmit. Nu o negociere. A ieşit că eu negociez. Dom'le, e incorect ce se întâmplă. Au câştigat cu mesaje fără penali în funcţii publice. Acum e Vlad Voiculescu, care toată România ştie de acel miliard de euro dat pe vaccinuri, acea bătaie de... Domnul Ludovic Orban nu este unul din liderii acestei forţe de dreapta? A distrus România. A omorât oamenii în pandemie. Părinţii noştri, bunicii noştri, rudele noastre nu au avut acces la actul medical. Uităm aşa repede. Domnul Drulă a făcut zero kilometri. Singurul ministru al Transporturilor care a dat zero kilometri”, a mai declarat preşedintele PSD.