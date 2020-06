Pisoiul care a inspirat cartea de succes 'A Street Cat Named Bob: And How He Saved My Life' a murit

Pisoiul care a inspirat cartea de succes „A Street Cat Named Bob: And How He Saved My Life”, scrisă de James Bowen, a murit la vârsta de 14 ani, potrivit news.ro.

Bowen l-a întâlnit pe Bob în Londra, în 2007. În perioada în care el se lupta cu dependenţa de droguri a găsit pisoiul abandonat şi rănit şi a decis să îl îngrijească.

Bărbatul a descris ulterior relaţia lor într-o carte, care a avut un succes răsunător şi a fost ecranizată, cu Bob în distribuţie, în 2016.

Citește și: Planul în 3 pași pentru demiterea Guvernului Orban II - surse

„A Street Cat Named Bob: And How He Saved My Life” a fost publicată în 2012 şi a fost urmată de alte cinci, traduse în peste 40 de limbi.

Un al doilea film, „A Gift from Bob”, în care apare felina, va fi lansat anul acesta, scrie BBC.

James Bowen consideră că pisoiul a fost cel care l-a ajutat să se recupereze. Pe pagina de Facebook a seriei de cărţi, el a scris că Bob i-a salvat viaţa. „Este atât de simplu. Mi-a oferit mai mult decât companie. Cu el alături, am găsit o direcţie şi un scop care îmi lipseau. A întâlnit mii de oameni, a impresionat milioane de vieţi. Nu a mai existat o aşa pisică. Şi nu va mai fi una la fel”.

„Simt că lumina vieţii mele s-a stins. Nu îl voi uita niciodată”, a mai notat Bowen.