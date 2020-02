Plângere penală pe numele premierului Orban! Vizați sunt și miniștrii Finanțelor și Economiei

Plângere penală pe numele premierului Ludovic Orban la Parchetul General și DNA. Vizați sunt și miniștrii Finanțelor și Economiei. ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH) a depus o plângere penală pe numele premierului Ludovic Orban, Florin Cîțu, Virgil Popescu, senatorul liberal Carmen Hărău, dar și împotriva Pawar Dayananda Rao – CEO la ArcelorMittal Hunedoara S.A pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni, potrivit justitiarul.ro:

a) Trafic de influență, infracțiune prevăzută de art. 291, alin (1) Cod penal;

b) Cumpărarea de influență, infracțiune prevăzută de art. 292, alin (1) Cod penal;

c) Infracțiunea prev. de art. 10, lit a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție – „stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară”;

d) Infracțiunea prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție – „Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani”.

MOTIVELE SESIZĂRII

În justificarea acestei plângeri, arătăm că suntem o asociație care apără drepturile și libertățile fundamentale ale omului și care se luptă pentru apărarea intereselor statului român (inclusiv acțiuni de combatere a corupției) potrivit art. 7, lit. a), j), k), m) și p) din Statutul ACSH.

La data de 29.11.2019 ArcelorMittal Hunedoara S.A. a trimis primului-ministru al Guvernului României scrisoarea nr. 100000/168/29.11.2019, prin care, pe lângă felicitările de rigoare pentru intrarea la guvernare a Partidului Național Liberal, s-a solicitat în mod direct reducerea prețurilor la energia electrică și la gazele naturale. Scrisoarea a fost motivată pe faptul că societatea comercială ArcelorMittal Hunedoara S.A. nu poate face față concurenței pe piața de desfacere din cauza prețurilor mari la energie. Cu alte cuvinte, conducerea ArcelorMittal Hunedoara S.A. a cerut primului-ministru Orban Ludovic să le creeze un climat economic favorabil, respectiv să le acorde un ajutor de stat, în sensul scăderii prețurilor la energia electrică și la gazele naturale. Ajutorul solicitat de la Guvernul Orban a fost aprobat la finalul anului 2019, însă nu numai pentru ArcelorMittal Hunedoara S.A. ci și pentru alte multinaționale.

În continuare vă prezentăm ce apărea pe site-ul viatalibera.ro la data de 05.12.2019 într-un articol scris de Ovidiu Amalinei. Articolul este următorul: ”La doar o lună de zile de la instalarea Guvernului condus de Ludovic Orban, la Palatul Victoria a avut loc, pe 3 decembrie, prima întâlnire între reprezentanţii la vârf ai Executivului şi conducerea GFG Alliance – Liberty Steel, care a preluat de la ArcelorMittal combinatul siderurgic de la Galaţi.

În cursul zilei de marţi, pe agenda oficială a Guvernului, era anunţată, destul de sec, o <întrevedere cu reprezentanții SIDEX>. Desigur, era vorba, de fapt, de combinatul Liberty Galaţi… Alături de premierul Ludovic Orban, la întâlnire au mai fost prezenţi ministrul Economiei, Virgil – Daniel Popescu, precum şi Ionel Dancă, şeful Cancelariei primului-ministru. Delegaţia GFG Alliance – Liberty Steel a fost condusă de omul de afaceri Sanjeev Gupta, alături de el fiind şi şeful Departamentului de Investiţii, Jay Hambro, country-managerul Ionel Borş, precum şi directorul general al combinatului siderurgic de la Galaţi, Bogdan Grecu.

După cum v-am informat în paginile ziarului nostru, combinatul siderurgic de la Galaţi a parcurs, după preluarea de către Liberty Steel, printr-un de evaluare a activităţii, a activelor, în vederea stabilirii principalelor priorităţi investiţionale. Unele dintre aceste planuri au fost prezente şi primului-ministru.

, a declarat purtătorul de cuvânt al Liberty Galaţi, Dorian Dumitrescu.

În privința , ce va sta la baza viitoarei activităţi a combinatului, reprezentantul combinatului siderurgic a precizat: „Am finalizat planificarea programului de integrare, care a inclus priorități operaționale pe termen scurt – având în vedere condițiile actuale de piață – precum și planurile de investiții pe termen mai lung, în vederea transformării Combinatului. La începutul anului viitor vom informa părțile interesate cu privire la elementele – cheie ale acestor planuri”.După cum v-am informat în paginile ziarului , Liberty are planuri ambiţioase de a creşte producţia de oţel a combinatului, de la două la cel puţin trei milioane de tone anual. Pentru acest lucru, Sanjeev Gupta afirma că vor fi investite peste 200 de milioane de euro, în următorii cinci ani, în combinatul siderurgic gălăţean, pentru a-l susţine să redevină o forţă majoră în industria siderurgică românească şi cea globală. , declara, în septembrie, la ceremonia de preluare oficială a unităţii, noul patron, Sanjeev Gupta. Acesta preciza, însă, că Liberty Galaţi se află, totuşi, în faţa unei mari provocări: preţurile la energie şi gaze în România, printre cele mai mari din Europa.”

De asemenea, pe site-ul dcnews.ro a apărut la data de 28.12.2019 un articol redactat de Roxana Neagu, prin care s-au reprodus reacțiile avocatului Gheorghe Piperea: ”Guvernul de dreapta, haiduc pe invers, ia de la săraci și dă la bogați. Noaptea, ca cinstiții, captivii multinaționalelor din guvern acordă un ajutor de stat de 330 de milioane de euro companiilor energofage, pentru a le asigura un cost al energiei mai redus. Din 1 ianuarie 2020 se scumpește (din nou) energia și nu se cuvine ca societăți ca Alro Slatina (deținută de ruși), Dacia Renault (deținută de francezi), Sidex (deținută de indieni), Petrom (deținută de austrieci și, indirect, de ruși) să piardă din „competitivitate” plătind prețul obișnuit al energiei, ca toată lumea.” scria Gheorghe Piperea, pe Facebook. Avocatul mai afirmă următoarele: ”În afară de faptul că este ciudat că niște multinaționale, campioane ale eficienței, cinstei, viziunii și planificării științifice, să aștepte cu mâna întinsă ajutoare de la guvern, stai și te întrebi dacă nu cumva cu 330 mil euro se putea construi o parte din autostrada București – Iași – Suceava, un spital regional sau două, o mie de școli de la țară cu apă curentă și canalizare. Stai și te întrebi dacă nu cumva cu 330 de mil euro ar fi putut fi salvate de la faliment oricare dintre aceste întreprinderi publice: Tarom, Metrorex, Compania Energetică Oltenia, CFR Marfă, Poștă Română, Elcen sau Compania Energetică Hunedoara, unde lucrează mai mult de 100 de mii de angajați (că tot susține ministrul Economiei că salvează locuri de muncă prin această pomană). Stai și te întrebi dacă nu cumva, cu acești bani, ar fi putut fi sprijiniți cei un milion de (cvasi)faliți de contractele cu băncile că să își recapete viață furată. Stai și te întrebi și atât. Pentru că 2/3 dintre alegători spun că e foarte bine ceea ce se întâmplă. Haiducia pe invers este cool, ciumă roșie e nașpa rău. Ai naibii comuniști, cum încercau ei să ia de la gură săracelor multinaționale.”

Cert este că Orban Ludovic a fost de acord cu reducerea prețurilor la energie pentru ArcelorMittal Hunedoara S.A. și pentru alte multinaționale. Ne-am pus întrebarea dacă această aprobare a reducerilor de prețuri este sau nu în conformitate cu legislația europeană. Astfel, analizând legislația incidentă am constatat că legislația europeană nu permite acordarea de ajutoare de stat, sub forma reducerii prețurilor la energie pentru anumiți agenți economici, pe simpla rațiune că un mediu economic sănătos se construiește pe respectarea principiului nediscriminării concurențiale. Nu poți acorda facilități unor agenți sau operatori economici în detrimentul altora. În acest sens se arată și în art. 107, alin (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (ex-articolul 87 TCE) – ”Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.” Cert este că în situația în care un guvern al unei țări a Uniunii Europene acordă facilități de reducere a prețurilor energiei pentru unii operatori economici, atunci este obligatoriu avizul Comisiei Europene. Acest aviz nu a fost obținut de Guvernul Orban, fapt care poate fi lesne verificat.

Faptul că Orban Ludovic a aprobat reducerea prețurilor la energie pentru ArcelorMittal Hunedoara S.A. nu se putea întâmpla fără complicitatea ministrului Finanțelor Cîțu Vasile Florin și al ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Popescu Virgil Daniel.

Schema de aprobare a reducerii prețurilor la energie pentru ArcelorMittal Hunedoara S.A. este reliefată printr-o multitudine de acțiuni interpersonale, în care un rol foarte important l-a deținut senatoarea Hărău Eleonora Carmen (din cadrul Partidului Național Liberal), care este din Hunedoara. Senatoarea Hărău Eleonora Carmen are un rol foarte important în economia Hunedoarei, fiind, de altfel, și unul dintre principalii sponsori ai Partidului Național Liberal.

Legătura dintre ArcelorMittal Hunedoara S.A. și Hărău Eleonora Carmen este una economică și financiară. Astfel, potrivit datelor furnizate de la Registrul Comerțului, Hărău Eleonora Carmen deține mai multe societăți comerciale, la care este acționară. Cea mai importantă societate pe care o deține este RECOM SID S.A. HD S.A., înființată în anul 2002, având ca obiect de activitate reparații/mentenanță în domeniul siderurgiei/metalurgiei și al constructiilor metalice. Arcelor Mittal Hunedoara S.A. este acționar al societății Recom Sid S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/277/2002. Deci, legătura dintre senatoarea PNL Hărău Eleonora Carmen și ArcelorMittal S.A. este una evidentă.

Senatoarea Hărău a avut cunoștință de scrisoarea nr. 100000/168/29.11.2019 pentru că aceasta a fost trimisă de ArcelorMittal Hunedoara S.A. prim-ministrului al României pentru acordarea de facilități la prețurile enrgiei (energie electrică și gaze naturale), si, spre stiință, d-nei senatoare, care a folosit această scrisoare pentru activitatea de lobby, care în legislația României este sancționată prin infracțiunile de trafic de influență și cumpărare de influență, infracțiuni prev. de art. 291 și art. 292 Cod penal.

PE LATURA PENALĂ A FAPTELOR, arătăm următoarele:

A) Cu privire la infracțiunea de trafic de influență. Potrivit art. 291, alin (1) Cod penal ”Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 an” Primul-ministru Orban Ludovic este singurul care decide dacă se aprobă ceva sau nu în Guvern, ceilalți miniștri fiind subordonați acestuia. Pe cale de consecință, atâta vreme cât prețurile la energia electrică și gaze naturale s-au redus pentru ArcelorMittal Hunedoara S.A., cât și pentru alte multinaționale preferențiale, este fără dubiu că Orban Ludovic a avut o influență de netăgăduit asupra lui Popescu Virgil Daniel (ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri) și lui Câțu Vasile Florin (ministrul Finanțelor Publice).

Reducerea prețurilor la energie nu avea cum să aibă loc în mod legal fără aprobarea Comisiei Europene, pe de o parte, și pe de altă parte, a reprezentat o acțiune preferențială a Guvernului României (prin persoanele menționate mai sus), la care conducerea ArcelorMittal Hunedoara S.A. a răspuns, mai mult ca sigur, prin oferirea unei contrapartide persoanelor implicate din Guvern.

În schema traficului de influență intră și senatoarea PNL Hărău Eleonora Carmen, care este unul dintre sponsorii partidului și o persoană de încredere a primului-ministru Orban Ludovic. Hărău, fiind din Hunedoara și având legături de afaceri cu ArcelorMittal Hunedoara S.A., ar fi putut mijloci fără rezerve întâlnirea dintre Orban Ludovic și conducerea ArcelorMittal. Oricum, a avut un cuvânt greu de spus atunci când prețurile la energie au fost reduse pentru ArcelorMittal.

Elementul material constă în acțiunea de traficare a influenței de care se prevalează făptuitorul realizându-se prin acțiunile de pretindere, primire ori acceptare de foloase necuvenite. Foloasele necuvenite sun traduse în reducerea efectivă a prețurilor energiei electrice și gazelor naturale în regim preferențial.

Urmarea imediată a propagării elementului material al infracțiunii constă în consecințele deosebit de grave asupra economiei naționale, în concret asupra bugetului general consolidat. Prin urmare, suma acordată ca AJUTOARE DE STAT pentru energie electrică mai ieftină și scutirea la plată a certificatelor de emisii de CO2/Energie, spre MULTINAȚIONALE (inclusiv spre ArcelorMittal), ESTE de 830 Milioane de Euro, APROAPE EGALĂ cu suma de 875 Milioane de Euro, neacordată prin lege, pentru PLATA ALOCAȚIILOR DE STAT pentru COPII, în perioada 01 ianuarie 2020-01 august 2020, ceea ce arată, premeditarea deciziei politice, fapt ce constituie circumstanță agravantă!

Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată rezultă din materialitatea faptei/faptelor la care au participat conducerea ArcelorMittal, Hărău Eleonora Carmen, Orban Ludovic, Popescu Virgil Daniel și Cîțu Vasile Florin.

B) Cu privire la infracțiunea de cumpărare de influență. Potrivit art. 292, alin (1) Cod penal ”Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi”. În cazul acestei infracțiuni există indicii rezonabile că senatoarea PNL Hărău Eleonora Carmen și conducerea ArcelorMittal Hunedoara S.A (AMH), în speță numitul Pawar Dayananda Rao (Chief Executive Officer la ArcelorMittal), se fac vinovați de fapte penale, motivele fiind cele prezentate anterior, în sensul în care senatoarea Hărău are legături de afaceri cu AMH, și este în relații foarte bune cu Orban Ludovic, pe care îl poate influența ușor, având în vedere că d-na senatoare sponsorizează cu bani mulți Partidul Național Liberal. Este evident că cine sponsorizează un partid are tot interesul să-și recupereze sumele de bani și o face prin acțiuni aparent legale, dar care cercetate în detaliu reprezintă acțiuni de ”lobby”, acțiuni care sunt nelegale și care în legislația noastră se pedepsesc.

C) Cu privire la infracțiunea prev. de art. 10, lit a) din Legea nr. 78/2000. Potrivit textului de lege menționat, constituie infracțiune ”stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară” Referitor la textul de lege precitat, reducerea prețului energiei pentru ArcelorMittal Hunedoara S.A. s-a făcut la cererea conducerii ArcelorMittal, aprobată de primul-ministru Orban Ludovic și pusă în executare de ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Popescu Virgil Daniel, decizie contrasemnată și de ministrul Finanțelor Publice, Cîțu Vasile Florin.

Este fără putință de tăgadă că prețul la energie oferit societății ArcelorMittal este sub prețul valorii comerciale folosite de operatorii de energie electrică și gaze naturale. Pierderile suferite de acești operatori, implicit de Statul Român în calitate de acționar la acești operatori, sunt semnificative. Evident, că aceste pierderi trebuie, într-un fel sau altul, să fie recuperate pe alte căi. Și, ca de obicei, tot consumatorii casnici vor suporta aceste costuri. Așadar, Guvernul Orban ajută multinaționalele în detrimentul cetățenilor români, încălcându-se astfel art. 107, alin (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (ex-articolul 87 TCE) – ”Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.”

D) Cu privire la infracțiunea prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000. Potrivit art. 13 din Legea nr. 78/2000 ”Fapta persoanei care indeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu inchisoare de la 1 la 5 ani.”

Textul de lege se aplică în cazul faptelor senatoarei Hărău Eleonora Carmen, care fiind o persoană foarte influentă în Hunedoara și în Partidul Național Liberal, a avut toate pârghiile necesare pentru a interveni direct pe lângă primul-ministru Orban Ludovic pentru a crea societății ArcelorMittal avantaje comerciale, nelegale. Hărău Eleonora Carmen este președinta, de facto, a PNL Hunedoara (Municipiu si Județ) și membră a Biroului Permanent al PNL. În plus, este un sponsor important al partidului din care face parte.

Legăturile senatoarei Hărău pe care le are cu ArcelorMittal sunt confirmate de informațiile oficiale de la Registrul Comerțului, care atestă faptul că S.C ArcelorMittal Hunedoara S.A. este acționar minoritar, cu 3,1288%, la Firma S.C. RECOM SID S.A., deținută de senatoarea PeNaL, HĂRĂU Eleonora-Carmen, în proporție de 48,425%, de soțul acesteia, HĂRAU Lucian, în proporție de 48,425% și de alți acționari minoritari, parteneri de afaceri, în procent de 0,021%.

Senatoarea Hărău, prin intermediul firmei sale S.C. RECOM SID S.A. are nenumărate contracte economice cu S.C. Arcelor Mittal Hunedoara S.A., în domeniul Mentenanței, Electrice si Mecanice, din cadrul Oțelăriei Electrice nr. 2, si nu numai, astfel încât, HĂRAU căștigă, de la MIITTAL, prin contracte comerciale, iar MITTAL câștigă, de la HĂRĂU, prin faptul că este acționar la S.C. RECOM SID S.A. și că beneficiază de traficul de influență făcut de aceasta!?

ArcelorMittal Hunedoara (AMH) a obținut foloase necuvenite (prin reducerea nelegală la prețul energiei) cu ajutorul direct al senatoarei Hărău, iar aceasta, la răndul ei, a obținut, foloase necuvenite, prin intermediul AMH în urma intervențiilor ei politice, ilegale!!

Precizăm faptul că, ArcelorMittal Hunedoara S.A. nu și-a respectat angajamentele din contractul de privatizare nr. 49/28.10.2003, prejudiciind interesele Statului Român. În afară de aceasta, solicitarea societății de a primi foloase necuvenite, este profund nelegală, întrucât societatea a înregistrat pierderi ani la rând, potrivit informațiilor de la Registrul Comerțului. Această societate, în loc să investească în Combinat, astfel cum s-a angajat prin contractul de privatizare, a exportat în paradisuri fiscale profitul obținut, a închis, tăiat ca fier vechi și exportat mai multe active ale Combinatului, fapte care au condus la blocarea activității comerciale a societății. Totodată, a mai deposedat pe salariați de drepturi de care beneficiau de ani de zile, respectiv reducerea zilelor de concediu de odihnă, tăierea sporurilor pt munca în zilele de sâmbătă și duminică.

Totodata, ArcelorMittal Hunedoara S.A., în toată perioada sa de existență în economia românească, începând cu data de 28.10.2003, de la semnarea Contractului de Privatizare, cu „investitorul strategic”, miliardarul indian Lakshi N. MITTAL (?!?!), până în prezent, 06.02.2020, de 16 ani, 3 luni și 5 zile (!!!!), nu a plătit nici un leu sau euro, ca taxe și impozite datorate Bugetului Local al Municipiului Hunedoara și Bugetului Național al României (!?!?), ba, mai mult decât atât, prin încalcarea Contactului de Privatizare nr. 49/28.10.2003, atentează la Siguranța Națională, în aceste vremuri tulburi, pline de pericole la adresa țării noastre, cu războaie în Ucraina, în Turcia, în Orientul Mijlociu, și avănd numai vecini dușmani și revanșarzi, prin:

– Închiderea, tăierea și vânzarea, ca fier vechi, a activelor importante, art.11.10. , pag. 21;

– Neîndeplinirea Obligației achitării a 500.000 USD, din prețul de cumpărare, pentru reconversie profesională/crearea de locuri de muncă în Municipiul Hunedoara, art.11.11, pag.21;

– Neîndeplinirea Obligațiilor privind Planul de mobilizare a economiei naționale, art.11.12,pag.20-21;

– Neîndeplinirea Obligației de mediu, pulberi în suspensie, halda de zgură, art.11.13, pag.22, art.12.3, pag. 24.

Am solicitat REZOLUȚIUNEA Contractului de vânzare-cumpărare nr. 49/28.10.2003, dintre Statul Român, prin AVAS, și miliardarul indian Lakshi Mittal, prin LNM HOLDING NV, Guvernului Orban, care, în loc de a pedepsi pe investitorul prăduitor, îi acordă acestuia sume importante de bani, în detrimentul copiilor si al contribuabililor români, după cum urmează:

Guvernul de dreapta, haiduc pe invers, ia de la săraci și dă la bogați. Noaptea, ca cinstiții, captivii multinaționalelor din guvern au acordat un ajutor de stat de 330 de milioane de euro companiilor energofage, pentru a le asigura un cost al energiei mai redus. Din 1 ianuarie 2020 s-a scumpit (din nou) energia și nu se cuvenea ca societăți ca Alro Slatina (deținută de RUȘI), Dacia Renault (deținută de FRANCEZI), Liberty Steel Galați si ArcelorMittal Hunedoara (deținute de INDIENI), Petrom (deținută de AUSTRIECI și, indirect, de RUȘI) să piardă din „competitivitate” plătind prețul obișnuit al energiei, ca toată lumea. În același timp, Guvernul PeNaL, de dreapta, a dispus, în mod iresponsabil, ca, odată cu factura la energie, noi, consumatorii casnici, să platim certificatele de emisii de CO2, dar Marii Consumatori Industriali, energofagi, sunt scutiți de acest cost.Această pomană oferită companiilor energofage este de cca 500 de mil euro anual. Adică un pic mai puțin decât bugetul anual al serviciilor secrete. Ce ar fi putut/trebuit să facă Guvernul ORB-AN, dacă ar fi fost al României, cu aceste 0,830 miliarde de Euro aruncați in aceste găuri negre? În afară de faptul că este ciudat că niște multinaționale, „campioane” ale eficienței, cinstei, viziunii și planificării științifice, să aștepte cu mâna întinsă ajutoare de la guvern, cu 830 mil Euro, se puteau face:

– se putea construi o parte din autostrada București – Iași – Suceava, un spital regional sau două sau o mie de școli de la țară cu apă curentă și canalizare;

– ar fi putut fi salvate de la faliment oricare dintre aceste întreprinderi publice: Tarom, Metrorex, Compania Energetică Oltenia, CFR Marfă, Poștă Română, Elcen sau Compania Energetică Hunedoara, unde lucrează mai mult de 100 de mii de angajați (că tot susține ministrul Economiei că salvează locuri de muncă prin această pomană);

– ar fi putut fi sprijiniți cei un milion de faliți de contractele cu băncile că să își recapete viață furată;

– sau, cel mai important, AR FI DUBLAT ALOCATIILE pentru COPII, conform Legii aprobate și promulgate, în perioada 1 ianuarie 2020 – 01 august 2020, după cum se poate vedea mai jos:

Ludovic ORBAN, anti-ROMÂNI și pro-Multinaționale/Hoți Internaționali

Ajutor de stat pt. Energie Multinaționale=330 Mil.Euro=0,330 Mld.Euro

Ajutor de stat pt. Certif. Emisii CO2 Multinaționale=500 Mil.Euro=0,500 Mld.Euro

Total ajutor de stat pt. Multinaționale= 830 Milioane Euro = 0, 830 Miliarde Euro

Alocații de stat pentru COPII, pentru 3,6 Milioane de beneficiari Români:

– dublate de la 1 ianuarie pe anul 2020=7,2 Miliarde de Lei=1,5 Miliarde Euro

– dublate de la 1 august 2020=3 Miliarde de Lei=0,625 Miliarde Euro

Sumă neacordată pt. 1 ianuarie-31 iulie=4,2 Mild.Lei = 875 Milioane Euro (prejudiciu cert)

Observații:

Suma acordată ca ajutoare de stat, pentru Energie electrică mai ieftină și Scutirea la plată a Certificatelor de emisii de CO2/Energie, spre Multinaționale, ESTE de 830 Milioane de Euro, aproape egală cu Suma de 875 Milioane de Euro, neacordată, prin lege promulgată, pentru PLATA ALOCAȚIILOR DE STAT pentru COPII, în perioada 01 ianuarie 2020-01 august 2020, ceea ce arată, din partea lor, nu numai CINISM, ci, îndeosebi, premeditarea deciziei politico-financiare, ceea ce constituie o circumstanță agravantă !!! Ajutoarele de stat, pentru Multinaționale, s-au acordat, ilegal, cu încalcarea Art. 107 din Tratatul de funcționare a UE, deci, sumele vor fi recuperate de UE (v. Ajutor de stat, în valoare de 60 de Milioane de Euro, acordat la CEH, ilegal, bani ce trebuie recuperați).

CONCLUZIE: Guvernul PeNaL a făcut o ilegalitate, pentru Multinaționale, banii vor fi trimisi, de către Guvernul șpăgar, la firmele străine, dar vor fi recuperați de UE, ca ajutoare de stat, ilegale, de la CONTRIBUABILII ROMÂNI și din ALOCAȚIILE COPIILOR!!!