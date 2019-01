Plecat din Guvernul Dăncilă, Victor Negrescu lansează acuzații: 'Președinția României la Consiliul UE a devenit victima jocurilor politice'

Fostul ministru pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat astăzi că "Președinția României la Consiliul UE a devenit victima jocurilor politice. Din nefericire apropiatele alegeri pentru Parlamentul European, dar mai ales lipsa de predictibilitate privind rezultatele finale, fac ca familiile politice europene să fie mai agresive și să fie mai puțin dispuse la compromis. Social democrații români au o responsabilitate enormă în a gestiona cu profesionalism dimensiunea politică a acestui moment iar în acest sens trebuie folosite resursele umane cele mai calificate".

Negrescu atrage atenția și asupra nevoii ca România și mai ales demnitarii români să se prezinte mai bine la Bruxelles.

"Pentru a putea apăra interesele României la nivel european reprezentanții țării noastre trebuie să fie mai atenți și să se pregătească mai bine privind dosarele europene și comunicarea publică cu presa internațională. Acest moment trebuie tratat cu maturitate, seriozitate și responsabilitate de către toți cei implicați. Partenerii noștri europeni nu vor să exportăm scandalurile noastre la nivel european" a explicat fostul europarlamentar.

Fostul ministru admite că începutul președinției nu a fost prea fericit, cu anumite ezitări mai ales cu ocazia audierilor din Parlamentul European, dar se declară optimist privind capacitatea României în a gestiona acest mandat.

"Președinția României la Consiliul UE are nevoie de implicare din partea tuturor. Am avut plăcerea să particip la evenimentele de deschidere de la Bruxelles și cred sincer că trebuiau depuse mai multe eforturi pentru a asigura participarea măcar a câtorva demnitari europeni la aceste momente. Nu trebuie să ratăm nicio ocazie pentru a îmbunătăți imaginea României. Eu cred că România are această capacitate să gestioneze constructiv acest mandat" a completat Victor Negrescu.