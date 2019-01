PLUS turează motoroarele - Fost ministru dă atacul la Guvernul Dăncilă: 'Nu ai cum să obții respectul UE prin răcnet și țâfnă'

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, a atacat sâmbătă Guvernul, susținând că nu are cum să obțină respectul Uniunii Europene prin „răcnet și țâfnă” și că România nu are dușmani în UE, ci are parteneri cu interese care trebuie înțelese.

„Primul nostru test va fi alegerile europarlamentare. Noi românii vrem să fim respectați în Europa și asta auzim foarte des. Vrem să aducem Europa cât mai aproape de casa noastră, de România. Respectul nu se obține însă prin răcnet și cu siguranță nu prin țâfnă. Gândiți-vă cât respect acordați dumneavoastră unui vecin care țipă la voi că vrea să fie respectat, dar el fie fumează în lift, fie își bate familia, fie își aruncă mizeriile în fața porții, arătând numai dispreț pentru întreaga comunitate în care trăiește și pentru regulile acesteia. Cam așa se comportă și Guvernul României astăzi, în toată această perioadă în Europa. O să trecem și peste rușinea acestor zile și acestor luni și va trebui să ne amintim că noi nu avem dușmani în Uniunea Europeană, avem parteneri, cu interese care trebuie înțelese. De aceea vom trimite în Parlamentul European pe cei mai experimentați dintre noi”, a declarat Vlad Voiculescu sâmbătă, la Convenția Națională a PLUS, conform Mediafax.

Cod GALBEN de POLEI, primarii sunt depășiți: 'E ca la cutremur, nu am văzut în viața mea așa ceva'

Acesta a adăugat că politicienii români nu sunt capabili să atragă oameni buni și muncitori care să lucreze pentru instituțiile statului.

„Vrem un stat funcțional, nu unul bolând, vrem un stat independent, nu unul capturat, vrem un stat care să lucreze pentru cetățeni, nu pentru o mână de politicieni, vrem un stat care să asigure libertatea oamenilor pentru că lumea s-a schimbat și se schimbă și noi trebuie să ne schimbăm cu ea. Vrem un stat care să asigure unitatea acestei țări, care să construiască drumuri, poduri, școli, spitale și infrastructură digitală pentru că toatea astea să ne aducă mai aproape unii de alții. Uniți suntem mai puternici. Vrem un stat care să readucă școala la locul ei. Un stat care să asigure solidaritate. Cum putem creea un astfel de stat? Avem nevoie de noi și nimic altceva. De oamenii ăia buni, muncitori și deștepți pe care orice investitor străin și orice antreprenor român e în stare să îi găsească și să îi pună să lucreze pentru el sau pentru ONG. Doar politicienii noștri nu au fost niciodată în stare să găsească acești oameni și să îi aducă în instituțiile statului. Noi suntem alături de ei, noi cei din PLUS, și oricine vrea să ni se alăture este binevenit”, a adăugat Voiculescu.