PNL îi cere DEMISIA ministrului Apărării Gabriel Leș: 'Nu este posibil să conduci în detrimentul soldaților din teatrele de operații'

Vicepreședintele Comisiei de Apărare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a cerut demisia ministrului Apărării, Gabriel Leș, după ce Curtea de Apel a respins, pe fond, acțiunea prin care ministerul Apărării cere anularea decretului de numire a generalului Ciucă în funcția de șef al Statului Major al Armatei.

Citește și: Liderul PNL București a EXPLODAT: atacuri INCENDIARE la adresa lui Ludovic Orban și Rareș Bogdan

“Practic, timp de 3 luni, Armata Română a fost aruncată deliberat in incertitudine din cauza ambițiilor lui Liviu Dragnea de a controla chiar și acest domeniu, unde nu are nicio atributie. Într-un context regional complicat, aceste ambiții periculoase pot genera riscuri majore de securitate, iar ministrul Gabriel Leș trebuie să demisioneze de urgență din funcție. Nu este posibil să conduci ministerul Apărării în detrimentul soldaților din teatrele de operații - pe care nu ai nici macar politetea sa ii privesti in timpul prezentarii onorului, alegand sa te uiti in telefon - și în favoarea intereselor liderului de partid”, a scris Ovidiu Raețchi pe Facebook.