PNL pregătește strategia pentru a o învinge pe Gabriela Firea: Ce au plănuit Orban și Barna

Ludovic Orban a afirmat, marți, că a discutat cu Dan Barna despre alegerile locale, însă e prea devreme pentru a aborda subiectul referitor la un candidat unic al partidelor de dreapta pentru acest scrutin electoral, potrivit Mediafax.

„Am stabilit un mod de coordonare a acțiunilor la nivel parlamentar. Am discutat despre pregătirea Legii bugetului de stat. De asemenea, de câteva elemente din înțelegerea pe care am avut-o privind chestiuni legate de susținerea în Parlament a Legii alegerii primarilor în două tururi. De asemenea am abordat problema anticipatelor și am discutat de îmbunatățirea colaborării la nivel local, între filialele noastre și de o non beligeranță între formațiunile noastre politice, în perspectiva alegerilor locale.E prematur să abordăm acest subiect, abia s-au terminat alegerile prezidențiale. În mod evident între noi există o veche colaborare, suntem de trei ani de zile, am stat împreună pe băncile Opoziției și ne-am opus împreună tuturor agresiunilor pesediste împotriva economiei, împotriva justiției, împotriva percepției bune a României la nivel internațional, am făcut front comun și colaborarea noastră continuă”, a spus Ludovic Orban, după întrevederea avută cu Dan Barna.

Citește și: Traian Băsescu atacă dur PSD: Generațiile de oameni valoroși au trecut la PSD, iar înlocuirea lor se face cu mediocrități de tip Ciolacu, doamne cu strigături de tip Olguța

Liderul USR Dan Barna a afirmat, marți, că i-a spus premierului Ludovic Orban că e necesar ca partidele de dreapta să aibă candidat unic la alegerile locale, pentru a o putea învinge pe Gabriela Firea. El a anunțat că se vor purta negocieri în perioada următoare în acest context.

Deputatul independent Nicușor Dan a declarat că nu va candida pentru funcția de primar general al Capitalei dacă toate partidele de Opoziție vor susține un alt candidat. ”În alte variante, mai vorbim”, a continuat el.

Nicușor Dan și-a lansat marți siteul de campanie, alături de Cosette Chichirău și Stelian Ion.

USR București a decis susținerea candidaturii lui Nicușor Dan, candidat independent, la alegerile locale din 2020 pentru Primăria Capitalei.