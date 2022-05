Acuzații - `Aurelian Pavelescu folosea contul personal pentru tranzactii financiare in numele PNTCD - raport AEP` (CNC al PNȚcd)

”Aurelian Pavelescu folosea contul personal pentru tranzactii financiare in numele PNTCD - raport AEP”, acuzațiile vin din partea Comitetului National de Conducere al PNTCD care i se opune lui Aurelian Pavelescu, președintele PNȚCD. Acuzațiile grave sunt însoțite de mai multe documente care ar dovedi acest lucru:

”Multi s-au intrebat de ce, de ani de zile, PNTCD-ul nu performeaza, iar scuza penibila a lui Aurelian Pavelescu, precum si a celor care-l sustin, este ca cineva din exterior doreste distrugerea partidului.

In realitate, insa, principalii vinovati de situatia partidului sunt tocmai Pavelescu si cei care-l sustin, oameni care nu au si nu au avut nici un succes electoral. Nu doar atat, dar, pe langa managementul defectuos al partidului, exista inca multe gauri negre, nelamurite complet, legata de vanzarea-cumpararea a cel putin unui sediu al partidului pe bani de nimic, sediu care, pe piata libera, valora peste 1 milion de euro.

Ne referim la sediul partidului din str. Georges Clemenceanu nr. 9, vandut in 2014, intre membrii din conducerea PNTCD, pentru banala suma de 420.000 euro, proprietate ce a ajuns ulterior, in 2020, dupa ce a trecut printr-o firma fantoma, in proprietatea unui mare rechin imobiliar din Bucuresti.

Vanzarea respectiva a fost contestata de multi membri PNTCD si s-a scris in presa despre ea, motiv pentru care AEP a investigat-o in 2015. Iata ce a gasit AEP:

1. Presedintele PNTCD a refuzat sa puna la dispozitia AEP, pentru control, documentele tranzactiei din 2014-2015. Asta se intampla constant de ani de zile, motiv pentru care, doar pentru acest motiv, AEP amendeaza PNTCD cu zeci de mii de lei pe an.

2. Cei care au instrainat imobilul au fost Aurelian Pavelescu, Nick Teodoreanu (decedat intre timp), Mihai Gutanu si Gheorghe Dinescu, cei doi din urma mari sustinatori ai primului, dupa cum se poate vedea si de pe internet.

3. Imobilul a fost instrainat catre Danila Oana Alina, membra si ea in conducerea PNTCD (atunci si azi) si apropiata de Mihai Gutanu. Acesteia i s-a vandut proprietatea respectiva (terenul cu o suprafata de 550 mp iar cladirea, de doua etaje, cu o suprafata de 968 mp) cu 420.000 de euro, ce trebuiau platiti astfel: 45.000 euro pana la finele lui 2014, 27.000 euro pana la finele lui 2015 si 348.000 pana la finele lui 2016.

In 2015 imobilul a fost instrainat de Danila Oana Alina unei firme fantoma (cu actiuni la purtator, spune presa, aceasta fiind una dintre firmele pe care Ministerul Finantelor le doreste desfiintate), firma care a dat imobilul in plata unui rechin imobiliar pentru un imprumut pe o suna mai mica decat valoarea imobilului, imprumut facut pe un contract sub semnatura privata.

4. Respectivii au vandut in 2014 acel imobil intre ei in timp ce se afla sub sechestru asigurator.

5. Bunul nu a fost evaluat inainte de vanzare-cumparare, pentru a i se afla adevarata valoare. In acest sens, Aurelian Pavelescu dezinformeaza cand spune ca "sediul a fost vandut la o valoare cu 30% mai mare decat evaluarile oficiale".

6. Bunul nu putea fi vandut in 2014 pentru ca in 2009 a intrat in patrimoniul PNTCD in urma unei hotarari definitive si irevocabile de reconstituire a dreptului de proprietate, iar Legea 334/2006 interzicea sa fie instrainat 10 ani.

7. AEP constata ca "nu se cunosc sumele incasate si modul de incasare", AEP neputand identifica "daca incasarea sumelor de bani provenite din vanzare s-a efectuat in numerar sau virament bancar".

8. AEP sustine ca a existat conflict de interese intre vanzatori si cumparator, lucru evident.

9. Conform celor declarate la AEP de insusi Aurelian Pavelescu, "'contul partidului este pe numele presedintelui Aurelian Pavelescu, cu toate ca formatiunea are un alt cont deschis prin care, de altfel, primeste si subventii de la bugetul de stat pentru functiile parlamentare detinute in Parlamentul Romaniei".

Cu alte cuvinte, in timp ce PNTCD inca primea subventii de la stat (subventii ce au fost sistate ulterior, tocmai din cauza neregulilor facute de Aurelian Pavelescu) pentru ca avea parlamentari, sub obladuirea lui Aurelian Pavelescu s-a hotarat vanzarea unui sediu istoric al partidului pentru a acoperi "datorii", datorii facute tot sub conducerea lui. Dupa ce vanzarea s-a facut, banii nu se stie unde s-au dus, contul partidului fiind pe numele lui Aurelian Pavelescu, dupa cum el insusi declara la AEP.

Toate aceste lucruri nu le spunem noi, ci o spun documentele oficiale de la AEP, aflate in atasament.

A venit timpul sa se faca lumina iar PNTCD-ul sa fie eliberat de talhari!

Comitetul National de Conducere al PNTCD”, se spune pe pagina de Facebook.