Politehnica din Bucureşti va găzdui prima ediţie a Săptămânii Mondiale a Francofoniei Ştiinţifice

Potrivit unui comunicat de presă al UPB, manifestarea va fi marcată de cea de-a XVIII-a Adunare Generală cvadrienală a Agenţiei Universitare a Francofoniei, ocazie cu care vor fi aniversaţi cei 60 de ani de existenţă a celei mai importante reţele universitare din lume."Ne mândrim să spunem că este prima Adunare Generală AUF organizată în România, dar şi primul eveniment de acest fel pe care AUF îl organizează într-o universitate. Alegerea de către AUF de a organiza acest eveniment cu dublă însemnătate în România, la Universitatea Politehnica din Bucureşti, reprezintă o recunoaştere pentru comunitatea noastră academică, dar şi pentru întreg mediul universitar autohton", a declarat Mihnea Costoiu, rectorul UPB, citat în comunicatul de presă.El a menţionat că UPB este membru cu drepturi depline în cadrul AUF."De-a lungul interacţiunii cu această organizaţie extinsă la nivel mondial, comunitatea noastră a reuşit să implementeze proiecte şi iniţiative cu efecte pozitive la nivelul întregii Asociaţii Universitare Francofone. Vorbim aici nu doar despre extinderea colaborării între universităţi din spaţiul internaţional francofon, ci şi despre progresul cercetării ştiinţifice, performanţa academică sau inserţia profesională. Am lansat iniţiative menite să dezvolte aptitudinile antreprenoriale în rândul studenţilor şi am generat oportunităţi pentru ca universităţile să îşi poată consolida rolul lor de operatori ai dezvoltării economice, sociale, culturale şi intra-culturale", a mai spus rectorul.Potrivit sursei citate, prin acest eveniment, Agenţia Universitară a Francofoniei îşi propune să celebreze Francofonia Ştiinţifică, un concept unificator, care include sistemele de învăţământ în ansamblul lor, pornind de la învăţământul primar până la programele de studii doctorale.În cadrul Săptămânii mondiale a Francofoniei Ştiinţifice vor avea loc mai multe evenimente, astfel:* cea de-a 18-a Adunare Generală cvadrienală a AUF, organizată sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României, în cadrul căreia va fi prezentată noua strategie pentru perioada 2021-2025, precum şi alegerea noului preşedinte AUF şi a membrilor Consiliului de Administraţie;* prima conferinţă dedicată Francofoniei Ştiinţifice, care va avea loc în perioada 22 - 23 septembrie, cu participarea partenerilor din mediul academic, ştiinţific, economic şi instituţional, precum şi cu prezenţa experţilor şi reţelelor francofone de pe toate continentele. Reţeaua AUF, cu peste 1.000 de membri din aproximativ 120 de ţări, va fi, totodată, puternic mobilizată în cadrul a 10 ateliere tematice;* prezentarea primei Carte albe a Francofoniei ştiinţifice, rezultată din consultarea mondială realizată de către AUF pe parcursul anului 2020;* conferinţa miniştrilor francofoni ai învăţământului superior şi cercetării, din 22 septembrie, în cadrul căreia va fi adoptat un "Manifest al diplomaţiei ştiinţifice francofone", în vederea consolidării legăturii dintre politică şi ştiinţă, precum şi pentru cooperarea universitară în spaţiul francofon;* sărbătorirea celei de-a 60-a aniversare a AUF, inclusiv acordarea Premiului "El Fassi" şi derularea Concursului Internaţional de Antreprenoriat Studenţesc "60 de secunde pentru a convinge", eveniment ce se va bucura de concertul corurilor universitare.Deschiderea oficială a Săptămânii Mondiale a Francofoniei Ştiinţifice va avea loc marţi în Aula Universităţii Politehnica din Bucureşti."La nivel universitar, România ocupă primul loc în Europa în ceea ce priveşte numărul de domenii francofone (cu excepţia Franţei) - 109 în întreaga ţară în toate domeniile - ştiinţifice, tehnice, juridice etc. Peste 300 de parteneriate interinstituţionale reunesc instituţii de învăţământ superior din România şi din alte ţări francofone din lume, încheiate pe baza principiului autonomiei universitare (sursa: https://www.mae.ro/node/24848)", afirmă aceeaşi sursă.