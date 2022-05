Polonia ar putea construi un nou terminal plutitor de gaze lichefiate ca urmare a interesului exprimat de Cehia şi Slovacia

Polonia ar putea construi un al doilea terminal plutitor de stocare şi regazificare (FSRU), în apropierea unei instalaţii similare care este planificată în prezent, ca urmare a interesului exprimat de Cehia şi Slovacia pentru a cumpăra mai multe gaze lichefiate, a declarat luni ministrul polonez al Mediului, Anna Moskwa, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Cehia şi Slovacia încearcă să găsească alternative la livrările ruseşti de gaze naturale iar săptămâna trecută firma de stat SPP, operatorul reţelei de gazoducte din Slovacia, a semnat mai multe acorduri pentru a cumpăra gaze naturale din Norvegia precum şi gaze naturale lichefiate.Polonia intenţionează ca în anul 2026 să inaugureze un prim terminal plutitor de stocare şi regazificare pe coasta Mării Baltice, în apropiere de oraşul Gdansk. Acest terminal va avea o capacitate de regazificare de şase miliarde metri cubi pe an. Polonia are deja un terminal terestru de gaze lichefiate, cu o capacitate de 6,2 miliarde metri cubi."Sunt avute în vedere mai multe opţiuni. Am putea deschide un nou terminal plutitor de gaze lichefiate şi să închiriem un alt vas dar asta ar fi responsabilitatea partenerilor noştri", a declarat Anna Moskwa pentru portalul de ştiri Biznesalert.Anna Moskwa a precizat că Polonia ar dori să includă primul terminal plutitor de stocare şi regazificare (FSRU) în strategia Repower EU, planul Uniunii Europene de a pune capăt importurilor de energie din Rusia. Potrivit oficialului polonez, acest terminal ar putea avea o capacitate de regazificare cuprinsă între 6 şi 12 miliarde metri cubi pe an, în funcţie de cererile venite de la statele vecine.Ministrul Mediului a mai spus că Polonia nu are nevoie să introducă o taxă pe profiturile excesive ale companiilor din energie, pentru a redirecţiona către consumatori o parte din profiturile suplimentare realizate de aceste companii ca urmare a exploziei preţurilor la energie, pentru că industria energetică poloneză este dominată de entităţi de stat care sunt obligate să asigure securitatea energetică.În urmă cu o săptămână, autorităţile de la Varşovia au anunţat că au reziliat acordul cu Rusia vizând furnizarea de gaze naturale prin gazoductul Yamal, după ce Polonia a respins solicitarea de a plăti în ruble pentru combustibilul livrat de Rusia, iar Moscova a răspuns prin întreruperea livrărilor de gaze la finele lunii aprilie.