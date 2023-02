Povestea incredibilă a fraților care nu au știut unul despre despre existența celuilalt până la 80 de ani

Allen (87 de ani) și John (85 de ani), doi bărbați din Marea Britanie, au descoperit întâmplător că sunt frați, scrie mirror.co.uk.

Tatăl bărbaților, John Spence-Swinbank, a părăsit-o pe mama lor când Allen avea doar șase luni. „Nu am vorbit despre tatăl meu pentru că mama îl ura. Apoi a apărut la ușa mea când aveam 26 de ani. Am aflat ceva despre el, dar nu a spus niciodată că am un frate”, a afirmat Allen.

Celălalt frate a fost crescut de bunicul și mătușile sale. I-au spus că tatăl său a murit în război, dar de fapt el a murit în 1980, la vârsta de 68 de ani.