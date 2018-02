PRĂPĂD din cauza vremii extreme: Mașini derapate, blocaje, restricții de trafic și arbori doborâți. Judeţele unde s-au înregistrat cele mai grave situaţii

Autoturisme blocate din cauza zăpezii viscolite, blocaje pentru scurte perioade de timp, arbori doborâţi de vânt sunt câteva dintre urmările fenomenelor meteorologice din ultimele 24 de are înregistrate în mai multe zone din ţară, a anunţat luni IGSU, precizând că nu au fost înregistrate victime sau alte situaţii care să pună în pericol comunităţile, informează agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, au fost semnalate probleme din cauza vremii în 10 localităţi din 7 judeţe (Bacău, Botoşani, Cluj, Constanţa, Giurgiu, Tulcea şi Teleorman), constând în derapaje uşoare ale autoturismelor în afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricţii rutiere pe anumite sectoare de drum sau arbori doborâţi de vânt.În judeţul Teleorman, între localităţile Botoroaga şi Moşteni, un autobuz cu patru călători, un autoturism şi o ambulanţă care transporta o femeie gravidă spre spital au rămas blocate din cauza acumulării de zăpadă viscolită pe carosabil. S-a acţionat imediat cu două utilaje de deszăpezire ale SDN, o şenilată ISU şi o autospecială pentru victime multiple ATPVM, care a însoţit ambulanţa spre spital.

De asemenea, s-a intervenit cu utilaje aparţinând autorităţilor locale şi în judeţul Constanţa, între localităţile Ciocârlia şi Cobadin, pentru deblocarea a două autoturisme cu opt persoane, care nu au mai putut înainta din cauza ninsorii. Situaţia a fost remediată în scurt timp, arată IGSU.



În prezent, utilaje ale drumarilor intervin în judeţele Giurgiu şi Teleorman, pentru deblocarea unor autoturisme care nu mai pot înainta din cauza acumulării de zăpadă viscolită pe carosabil.

''Începând de seara trecută, la nivelul IGSU a fost activată grupa operativă pentru monitorizarea evoluţiei situaţiei din teren şi coordonarea echipajelor de intervenţie. În sprijinul unităţilor din judeţele aflate sub avertizare Cod portocaliu, au fost dislocate şase autoşenilate, opt autofreze şi patru autospeciale de transport personal şi victime multiple. În funcţie de evoluţia situaţiei operative, echipajele de intervenţie pot fi suplimentate cu tehnică şi personal din zonele care nu se află sub avertizări de vreme severă'', precizează sursa citată.



Totodată, la nivel judeţean au fost convocate comitetele pentru situaţii de urgenţă pentru a fi dispuse măsurile preventive şi operative pentru parcurgerea în condiţii de siguranţă a valului de ninsori şi temperaturi scăzute. La sediile primăriilor din zonele aflate sub Cod portocaliu de ninsori şi viscol este asigurată permanenţa şi au fost luate măsuri pentru identificarea spaţiilor pentru cazarea persoanelor rămase înzăpezite.



IGSU recomandă celor care pornesc la drum în această perioadă să se informeze asupra traseelor pe care le au de parcurs şi să evite drumurile greu accesibile. De asemenea, înainte de a începe deplasarea să se asigure că sistemul de încălzire al autoturismului funcţionează, iar autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă.