Precup îi dă replica lui Drulă: Mimează opoziția. E doar un joc de teatru

Cătălin Drulă a fost astăzi prezent la demararea procesului de strângere de semnături în vederea organizării referendumului de demitere al primarului Paul Precup. Replica primarului a venit astăzi pe pagina sa de socializare. Precup îl acuză pe Drulă că joacă teatru, mimând opoziția și că de fapt acesta vrea să intre la guvernare alături de PNL. Primarul din Mogoșoaia se leagă de o declarație de ieri a președintelui USR, prin care acesta afirma că este pregătit să intre la guvernare alături de liberali și spune că el a fost ales ca țintă de către USR doar din motive strategice:

”Am văzut că domnul Drulă a venit să dea startul strângerii de semnături pentru un posibil referendum. Înțeleg jocul domniei sale. După ce ieri zicea ca vrea la guvernare alături de PNL, s-a gândit cum poate mima opoziția fără să pară că atacă dur singurul partid cu care ar putea face o alianță. Și a ales să se bată cu mine. E doar un joc de teatru, așa că îl privesc ca atare. Știe și domnul Drulă că în Mogoșoaia s-a făcut treabă, avem peste 80 la sută din străzi asfaltate, avem o investiție de 90 milioane de lei in derulare prin care se extinde rețeaua de apă și canal, avem grădinița la 90% stadiu de finalizare, avem cel mai frumos parc din Ilfov și mă bucur pentru că și USR îl consideră reprezentativ pentru Mogoșoaia și îl folosesc pentru evenimente politice.”

Paul Precup îl invită la primărie pe Drulă pentru a-i prezenta proiectul Sectorul Zero, ca acesta să își facă idee despre ce înseamnă un proiect de reajustare teritorială sustenabil și să nu mai arunce în spațiul public acuze nefondate:

”Toți știu că am câștigat alegerile trecute cu peste 60% și oamenii mi-au acordat încrederea și pentru faptul că le-am spus ce beneficii va aduce Sectorul Zero: locuri de muncă, salarii mai mari, infrastructură școlară si medicala, centru de cercetare, domeniu public pentru proiecte publice, nu private. Așadar, nu vreau să întru în polemică, îi fac și actualului președinte USR invitația pe care i-am făcut-o fostului președinte al USR, Dacian Cioloș , să vină să îi fac o prezentare a proiectului de planificare Sectorul Zero.

Aceasta invitație, dacă mă gândesc bine, chiar i-o repet domnului Drulă, având în vedere că i-am mai făcut-o și pe vremea când domnia sa era Ministru al Transporturilor, dar atunci nu a găsit timp sau n-a avut interes pentru a vedea detaliile unui proiect de planificare urbană sustenabilă așa cum este Sectorul Zero.”

Primarul din Mogoșoaia termină textul postării sale într-o notă acidă. Știind că familia Drulă are proprietăți în comună și că beneficiază de infrastructura necesară, Precup îl întreabă retoric pe mandatul cărui primar au fost făcute aceste investiții:

”Închei cu câteva întrebări pentru domnul Drulă: are cunoștință daca terenurile pe care familia dansului le deține in Comuna Mogoșoaia au apă, canal, gaze, iluminat public, asfalt si trotuare? Și dacă da, in mandatul cărui primar s-au introdus toate acestea? De asemenea, poate răspund si consilierii locali ai USR din Mogoșoaia la aceleași întrebări.”