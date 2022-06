Premierul Justin Trudeau a fost testat pozitiv pentru COVID-19

Premierul canadian Justin Trudeau declară că a fost depistat pozitiv pentru COVID-19, pentru a doua oară.

Într-un tweet, Trudeau a spus că va "urma recomandările de sănătate publică și se va izola".

Acest lucru s-a întâmplat în urma vizitei sale de săptămâna trecută la Summitul Americilor, la Los Angeles, unde s-a întâlnit cu Joe Biden.

"Mă simt bine, dar asta pentru că sunt vaccinat. Așa că, dacă nu v-ați vaccinat, vaccinați-vă - și dacă puteți, faceți-vă vaccinuri de rapel. Haideți să ne protejăm sistemul de sănătate, unii pe alții și pe noi înșine", a postat premierul.

Aceasta este a doua sa infecție confirmată cu COVID-19, după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19 în ianuarie.

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves.