Premierul Moldovei, dezvăluiri grave: Oficiali ai UE i-au cerut să intervină în justiţie. 'Eu i-am întrebat: Cum?'

Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, susține că „unii reprezentanți ai Uniunii Europene” i-au scris SMS-uri în care îi transmiteau să intervină în validarea alegerilor pentru primăria Chişinăului. În unul dintre mesaje ar fi primit și un ultimatum de două zile, mai spune premierul, potrivit deschide.md.

Declarația a fost făcut de prim-ministru în timpul unei conferințe de presă organizate de Partidul Democrat. Filip a menționat că regretă suspendarea primei tranșe din asistența macro-financiară în urma invalidării alegerilor din Chișinău dar totodată premierul spune că nu a dorit în niciun fel să intervină în decizia judecătorilor, deși i s-a sugerat să o facă.

„Pe mine mă miră faptul că oficiali europeni sau cei care reprezintă UE aici în R. Moldova m-au bombardat să intervin cumva, să schimbăm această decizie de judecată. Și am spus că nu cred că se încadrează în noțiunea valorilor europenești acest lucru. Un prim-ministru nu poate interveni într-o decizie a instanței de judecată chiar dacă ea îmi place sau nu îmi place. Eu nu pot să vorbesc cu un judecător chiar dacă îl respect sau nu îl respect. După Curtea de Apel s-a intervenit foarte franc și am aceste mesaje în scris la mine că mai am două zile pentru a corecta lucrurile. Eu am zis sunt gata, iată am luat pixul în mână și sunt gata să-mi spuneți ce pot să fac eu în calitate de prim-ministru. Cu părere de rău nu a putut nimeni să-mi spună acest lucru. Așa că exact cum nimeni nu a putut să-mi spună de ce a fost cointeresat guvernul sau PD în această decizie a instanțelor de judecată iată așa niciun om nu a putut să-mi spună ce a putut să facă guvernul în această situație”, a declarat premierul, potrivit sursei citate.

Pe 19 iunie, Judecătoria Chişinău a declarat nule alegerile locale de la Chişinău şi a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Năstase, unul din liderii opoziţiei proeuropene din Republica Moldova. Principalul motiv a fost că Andrei Năstase a făcut agitaţie electorală chiar în ziua alegerilor prin reţele de socializare.

