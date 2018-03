Premiile Muzicale Radio România 2018: Andra, Smiley şi Irina Rimes au cele mai multe nominalizări

Artiştii Andra, Smiley şi Irina Rimes au cele mai multe nominalizări la Premiile Muzicale Radio România 2018, care vor fi acordate pe 16 aprilie, la Sala Radio din Bucureşti. Dida Drăgan va primi premiul de excelenţă, potrivit NEWS.RO.

Ca în fiecare an, radioul public va premia, în cadrul unui concert-spectacol la Sala Radio, performanţele deosebite în muzica românească pop, pop-dance, folk, rock şi pop-rock a anului anterior. Trofeele vor fi acordate pentru 16 categorii, pentru care au fost nominalizaţi 25 de artişti şi 24 de piese şi albume.

„Artistul anului 2017” va fi ales dintre: Andra, care are în total patru nominalizări, Carla’s Dreams, şi Smiley, care are în total trei nominalizări la acest eveniment.

Andra şi Smiley concurează alături de Irina Rimes (care are în total trei nominalizări) şi la categoria „Albumul anului 2017”, cu „Iubirea schimbă tot”, „Confesiune”, respectiv „Despre el”.

„Piesa anului 2017” va fi aleasă dintre „Bolnavi amândoi” (Irina Rimes), „Doar pe-a ta” (Edward Sanda & Ioana Ignat) şi „Weekend” (The Motans ft. Delia).

La categoria „Cea mai bună voce masculină” sunt nominalizaţi Cristi Enache, Tudor Turcu şi Keo, iar la categoria „Cea mai bună voce feminină” sunt nominalizate Alina Eremia, Andra şi Feli.

Titlul de „Cel mai bun compozitor” le-ar putea reveni artiştilor: Alex Pelin, Irina Rimes sau Şerban Cazan.

La categoria „Debutul anului 2017” sunt nominalizaţi: Ioana Ignat, Andrew Marica şi Mira.

„Cea mai bună piesă pop” va fi aleasă între „Doar pe a ta” (Edward Sanda & Ioana Ignat), „La refren” (Andra) şi „Who You Are” (Mihail), în timp ce la categoria „Cel mai bun artist pop” sunt nominalizaţi Feli, The Motans şi Smiley.

La categoria „Cea mai bună piesă rock” sunt nominalizate: „Burning Man” (Vama), „Frunză verde foi mărunte” (Bucium) şi „Un sfert de secundă” (The Mono Jacks).

Pentru titlul de „Cel mai bun artist rock”, nominalizaţi sunt The Mono Jacks, Vama şi Vunk.

„Cel mai bun album folk” ar putea fi ales „1+9” (Victor Socaciu), „Facem dragoste” (Cosmin Văman & Spam) sau „Plânsurâsul” (Florin Chilian).

La categoria „Omul cu chitara” ar putea fi premiat Mircea Baniciu, Mircea Vintilă sau Nicu Alifantis.

„Cea mai bună piesă alternative rock” ar putea fi desemnată „Cel mai frumos loc de pe Pământ” (Coma), „Dur de-a dura” (Viţa de Vie) sau „Fregate” (Grimus).

„Cel mai bun album pop rock” ar putea fi desemnat „Extravertit” (Vunk), „Happy Day” (Direcţia 5) sau „Picat din Lună” (Ştefan Bănică).

Trofeul „Big like video” ar putea fi câştigat de „Antiexemplu” (Carla’s Dreams), „Who You Are” (Mihail) sau „Tell Me Who” (Vanotek & Eneli).

Premiul de excelenţă va fi acordat în acest an artistei Dida Drăgan.

Numele câştigătorilor vor fi anunţate luni, 16 aprilie, începând cu ora 19.00, în concertul-spectacol de la Sala Radio ce va reuni pe aceeaşi scenă artişti importanţi din muzica românească.

Spectacolul va fi transmis în direct de Radio România Actualităţi şi Radio România Internaţional, iar înregistrarea acestuia va fi difuzată de coproducătorul concertului, Televiziunea Română.

Biletele pentru acest eveniment sunt disponibile pe site-ul bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la casa de bilete a Sălii Radio.