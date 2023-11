Președintele Colegiului Medicilor din România: Greșelile fac parte din practica medicală, dar trebuie să învățăm din ele

Profesorul Daniel Coriu, preşedintele Colegiului Medicilor din România, a subliniat necesitatea unei noi legi a malpraxisului, el afirmând că actuala lege este veche de 25 de ani. ”Greşeala este inerentă practicii medicale”, afirmă medicul, precizând că ”este important să recunoaştem aceste greşeli şi să reuşim să evităm repetarea lor”. În cadrul unor discuţii avute la Parlament, după o serie de dezbateri publice, s-a desprins ideea de înfiinţare a unui Corp al experţilor juridici medicali care să gestioneze cazurile de malpraxis.

”Discuţiile au fost în prezenţa comisiilor de Sănătate din Senat şi Camera Deputaţilor, în prezenţa organizaţiilor de pacienţi, în prezenţa colegilor din diferite specialităţi. Noi am venit cu o propunere. Această propunere este rezultatul mai multor dezbateri publice. Noi am plecat la drum în toamna anului trecut cu aceste dezbateri publice care s-au desfăşurat în Bucureşti, Târgu Mureş, Timişoara, Cluj, Iaşi şi Craiova, deci în principalele centre universitare. Temele aduse în discuţie au fost, în primul rând, legate de greşeala medicală care este inerentă practicii medicale. E vorba aceea, cine nu munceşte nu greşeşte. Deci ăsta este adevărul, greşim. Este foarte important să recunoaştem aceste greşeli şi să reuşim să evităm repetarea lor, să găsim un sistem prin care să gestionăm eficient aceste greşeli. O a doua temă pusă în discuţie se referă la greşeala medicală care produce un prejudiciu pacientului. În această situaţie cu toţii am căzut de acord că pacientul merită o compnsaţie financiară, iar despăgubirea trebuie să se producă repede şi în mod corect”, a declarat prof. dr. Daniel Coroiu, luni seară, la Medika TV.

Potrivit preşedintelui Colegiului Medicilor din România actuala lege a malpraxisului are 25 de ani şi este una învechită, potrivit news.ro.

”Noi trebuie să vedem lucrurile care nu au mers în actuala lege. Actuala lege este de 25 de ani şi din nefericire foarte puţini pacienţi au ajuns în etapa în care să fie despăgubiţi, pentru că procesul civil este foarte greoi”, a mai spus Coroiu.

Propunerea cu care s-a prezentat Daniel Coroiu la Parlament a fost aceea de înfiinţare a Corpului experţilor juridici medicali.

”Venim cu o propunere de a înfiinţa Corpul experţilor juridici medicali, adică din fiecare specialitate să avem experţi medicali care să urmeze anumite cursuir de specialitate şi să fie acreditaţi de Ministerul Justiţiei şi să facem acest tablou al experţilor juridici. Dacă se produce un accident pacientul va depune un dosar de daume la compania de asigurări a medicului, aceasta va cere o poziţie a unui expert juridic medical din specialitatea respectivă care va decide dacă este sau nu este malpraxis”, a precizat Coroiu.

Întrebat cine plăteşte în cazurile de malpraxis, Coroiu a explicat că asiguratorul.

”În prima etapă va fi plătit de asigurator. Dacă nu se ajunge la această înţelegere amiabiă, în care expertul decide că e un caz de malpraxis, se vor întâlni expertul, asiguratorul şi medicul. Dacă toţi cad de acord, asiguratorul plăteşte o sumă de bani şi lucrurile se pot opri aici. Dacă există nemulţumiri, atunci se va trece la proces civil”, a adăugat Coroiu.