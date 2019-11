Presedintele PER, Dănuț Pop, recomandă ecologistilor să voteze în cunoștință de cauză

Implicarea PER și a votanților acestuia în susținerea si votarea unuia dintre candidații din primul tur, se fac în condițiile în care aceștia s-au raportat CONSTANT si CONSECVENT la problemele de mediu, oferind solutii imediate si nu le-au folosit ca jucarii electorale ori ca metode de captare a atenției și de promovare politică.

Viitorul presedinte al Romaniei va avea rolul de a lua măsuri imediate, în colaborare cu instituțiile competente, care să vizeze pregătirea întâmpinării unor alte posibile catastrofe naturale, poate mult mai periculoase ca cele de pana acum, si mai ales, punerea în dezbaterea CSAT a măsurilor privind combaterea schimbărilor climatice, cuprinse în documentul “O direcție echitabilă pentru România”, proiect național lansat de catre Partidul Ecologist Român. Dintre cele mai importante puncte ale documentului menționăm: consolidarea diplomației ecologiste a țării, justiția climatică și ecologică – Justiția ECO, recunoașterea și definirea „statutului de refugiat în urma dezastrelor naturale majore”, salvarea pădurilor naționale, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până la zero în cel mai scurt timp, stoparea pierderii biodiversității, etichetarea corectă a produselor alimentare, gestionarea deșeurilor, măsuri imediate privind implementarea uniforma a colectări selective a deșeurilor la nivel național, masuri ECO- City pentru administrațiile locale din orașele și municipiile României, interzicerea tăierilor haotice de păduri pe 10 ani, interzicerea exportului de buștean și cherestea pe 20 ani, protejarea ariilor naturale și a parcurilor naționale, precum și înăsprirea legislației naționale privind protecția mediului.

Date fiind punctele de mai sus, presedintele PER, Danut POP, face un apel catre toti ecologistii din Romania de a vota in cunostinta de cauza, de a tine cont de proiectele PER si consecventa fata de acestea si de a se raporta la declaratiile tuturor candidatilor la Presedintia Romaniei pe tema mediului inconjurator, avand ca reper masurile imediat necesare, promovate de catre ecologisti.