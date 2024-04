Preşedintele PNL Vrancea, Dragoş Ciobotaru, şi-a depus candidatura pentru preşedinţia CJ

Preşedintele PNL Vrancea, Dragoş Ciobotaru, şi-a depus luni, la Biroul Electoral Judeţean (BEJ), candidatura pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea.

Împreună cu listele de candidaţi, liberalii au depus la BEJ peste 35.000 de semnături."Am venit astăzi, împreună cu colegii mei, să consfinţim o muncă de două luni de zile pe care am desfăşurat-o în judeţul Vrancea, aceea de a crea o echipă şi de a desemna candidaţi pentru toate localităţile judeţului Vrancea. Astăzi am depus candidatura pentru funcţia de preşedinte a CJ Vrancea şi pentru funcţiile de consilieri judeţeni. Am reuşit să strângem un număr record de semnături. Vrâncenii au fost alături de noi, am depus 36.600 de semnături după ce le-am filtrat şi curăţat. Suntem extrem de optimişti pentru că am fost primiţi foarte bine şi avem o echipă de oameni profesionişti, o echipă de oameni dedicaţi, de oameni care vor să facă lucruri frumoase pentru judeţul Vrancea. Avem o grămadă de lucruri de făcut, foarte multe proiecte lăsate de Cătălin Toma, care în următorul mandat trebuie fructificate şi duse la capăt", a declarat Dragoş Ciobotaru.Spitalul judeţean, campusul universitar şi parcul industrial se numără printre principalele proiecte pe care Dragoş Ciobotaru şi-a propus să le continue, dacă va câştiga preşedinţia CJ Vrancea."Proiectele mele se aşează pe toate zonele, atât pe sănătate, cât şi pe infrastructură, educaţie, pe social. Principalele proiecte pe care le vom realiza în mandatul următor sunt cele care deja au ajuns la stadiul de maturitate, în sensul că proiectele sunt depuse şi avem şi finanţare. Vorbim aici de spitalul judeţean, pentru care proiectul a fost actualizat şi există şi finanţare, vorbim de campusul universitar, pentru care s-a semnat contractul de finanţare şi licitaţia este în desfăşurare, vorbim de drumurile judeţene, vrem să finalizăm toate drumurile judeţene, de parcul industrial, (...) pentru care CJ a obţinut titlul de parc, îl finalizăm pe acesta şi urmează să mai facem încă unul cel puţin în următorul mandat. Pe partea socială, îmi doresc foarte mult să reuşim să avem grijă atât de persoanele nevoiaşe, cât şi de bătrâni, pentru că sunt foarte multe clădiri pe care CJ Vrancea le-a reabilitat deja, însă trebuie puse în funcţiune", a susţinut Dragoş Ciobotaru.Dragoş Ciobotaru a fost ales în 2016 primar al comunei Vizantea Livezi şi reconfirmat în 2020 cu 93% din voturi.El a preluat şefia PNL Vrancea în luna februarie, după ce fostul preşedinte, Cătălin Toma, a decedat.