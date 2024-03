Prietenia dintre o pasăre și un câine, motiv de aprigi dispute

Peggy este un Staffordshire bull terrier robust și musculos, iar Molly este o pasăre australiană cunoscută mai ales pentru că se năpustește asupra oamenilor în timpul sezonului de împerechere, nu pentru că se împrietenește cu câinii, informează cnn.com.

În cei patru ani de când legătura lor improbabilă a fost postată online, ciudatul cuplu a atras aproape două milioane de urmăritori pe Instagram și Facebook. Dar, într-un videoclip emoționant postat online marți, proprietarii lui Peggy, Juliette Wells și Reece Mortensen, au anunțat că animalele au fost separate.

"Ni se rupe inima să facem acest anunț astăzi", a spus Wells. "Am fost nevoiți să o predăm pe Molly la DES - Departamentul de Știință și Inovare - deoarece aveam un mic grup de oameni care se plângeau constant la ei".

Fanii online s-au grăbit să ceară dreptate.

"Acesta este un exemplu clasic de birocrație care prevalează asupra bunului simț și a umanității", a scris un utilizator pe Instagram. "Departamentele noastre finanțate de plătitorii de taxe ar trebui să își folosească resursele pentru a ajuta comunitatea și a salva animalele sălbatice tratate greșit, nu să le facă rău!!!", a spus comentariul, care a atras peste 1.000 de aprecieri.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Știință și Inovare (DESI) a declarat într-o declarație că pasărea a fost luată "ilegal" din sălbăticie și a fost ținută fără "niciun permis, licență sau autoritate".

"Animalele aflate în reabilitare nu trebuie să se asocieze cu animale domestice din cauza potențialului de a fi supuse la stres și a riscurilor de amprentare comportamentală și de transmitere a bolilor", a adăugat declarația. "Animalele din sălbăticie, trebuie să rămână sălbatice".

Expertul proeminent în păsări și ecologistul comportamental Darryl Jones de la Universitatea Griffith a declarat că urzicile sunt păsări foarte inteligente și sociabile. El a declarat pentru CNN că nu există nicio îndoială cu privire la ce ar trebui să se întâmple în continuare: "Acel animal crede acum că aparține acelei familii... Ar trebui să se întoarcă la oameni."

Oficialii din domeniul vieții sălbatice spun că animalele sălbatice nu ar trebui să fie domesticite.

Un pui de pasăre abandonat

Wells a găsit-o pe Molly într-un parc local, aparent abandonată când era pui, potrivit unei lungi postări pe Facebook.

"Am fost foarte îngrijorați pentru că parcul era un parc pentru câini fără lesă după-amiaza și până la 30 de câini de toate rasele aleargă nebunește știam că această păsărică nu va avea nicio șansă. Așa că am făcut ceea ce ar face orice iubitor de animale și am luat decizia de a-l aduce acasă și de a avea grijă de el", se arată în postare.

"În următoarele câteva luni, am îngrijit această pasăre magică, am învățat-o cum să se hrănească, să zboare și am scos-o afară cât mai mult posibil, pentru că scopul nostru era să o ducem înapoi în sălbăticie".

Dar Molly nu a plecat și s-a legat de câinele lor Peggy.

În timpul pandemiei, Wells a postat pe rețelele de socializare imagini cu animalele împreună, cu sloganuri motivaționale - "Zilele petrecute cu tine sunt zilele mele preferate" și "Tu ești locul meu fericit".

Animalele au atras un mare număr de urmăritori online.

Au fost tipărite tricouri, s-au vândut calendare, apoi a fost semnat un contract cu una dintre cele mai mari edituri din țară.

Cartea rezultată, "Peggy și Molly", a fost comercializată ca fiind "fotografii înduioșătoare și lecții de viață simple despre ce înseamnă să fii un prieten adevărat și cum putem învăța cu toții să fim buni, umili și fericiți".

Dar nu toată lumea a fost fericită de această evoluție.

Oficialii din domeniul vieții sălbatice s-au îngrijorat că și alții le vor urma exemplul de a domestici animale sălbatice în speranța de a profita online.

Nu este clar dacă Wells și Mortensen au făcut bani de pe urma animalelor. CNN a contactat cuplul pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns.

Campanie online

Wells și Mortensen mobilizează acum o campanie pe internet pentru a face presiuni asupra autorităților să restituie pasărea, o specie protejată în Australia. Adepții sunt îndemnați să scrie deputatului local și directorului general al departamentului.

"Ne întrebăm de ce o Magpie sălbatică nu poate decide singură unde vrea să trăiască și cu cine vrea să-și petreacă timpul", a declarat cuplul în postarea lor online.

În declarația sa, DESI a precizat că nu există nicio opțiune de a elibera pasărea în sălbăticie, deoarece aceasta devenise "foarte obișnuită cu contactul uman".

Aceasta va fi plasată într-o instituție, se arată în declarație, ceea ce ar putea însemna o ședere îndelungată - se știe că urzicile trăiesc până la 30 de ani.

Jones, de la Universitatea Griffith, care a scris o carte despre propria sa experiență în creșterea unei magii, a declarat că luarea puiului acasă a fost "cel mai rău lucru posibil pe care [cuplul] l-ar fi putut face".

El a spus că hrănirea păsărilor nu este neobișnuită în Australia - "fiecare a doua persoană pe care o întâlnești hrănește undeva o pasăre-pie" - dar există o diferență între a le permite să se plimbe prin grădină și a le lua în casă.

"Nu este un lucru bun să iei animale din sălbăticie și să le transformi în animale de companie. Nu este un lucru care să fie recomandat și de aceea există reguli stricte în acest sens", a spus Jones.

Dar acum că Molly a devenit un animal de companie al familiei, cel mai bun lucru ar fi ca DESI să o returneze, a spus el.

"Autoritățile ar putea spune că, după o reflecție, având în vedere bunăstarea acelei anumite specii de magpie, am decis că cel mai bun lucru de făcut pentru acea specie este să o returnăm familiei", a spus el.

Bernard Ashcroft, directorul executiv al Wildlife Rescue Australia, a declarat că legea interzice oamenilor să ia animale sălbatice ca animale de companie, și asta pentru un motiv întemeiat.

"Nu este potrivit ca oamenii să aibă o pasăre magpie doar pentru că le place. Dacă nu știu ce fac, pot provoca un pic de rău", a spus el.

"Păsări diferite au nevoi nutriționale diferite".

Miercuri târziu, departamentul a publicat o declarație care sugerează că campania de reunire a lui Peggy și Molly ar putea avea ceva succes.

"Departamentul împărtășește dorința comunității de a se asigura că Molly este îngrijită în modul cel mai adecvat în continuare", se arată în declarație, fără a oferi mai multe detalii.