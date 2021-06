Prima carte scrisă de Meghan Markle nu are succes în Marea Britanie

„The Bench”, prima carte pentru copii scrisă de Meghan Markle, care a fost lansată marţi în Regatul Unit, nu a reuşit să ajungă în topul celor mai bine vândute apariţii editoriale, arată News.ro.

Volumul nu a intrat în top 200 Amazon UK în ziua lansării, în timp ce albumul foto „Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020”, proiect al ducesei de Cambridge, a ajuns pe locul al doilea la debut şi încă se află în listă, potrivit Daily Mail.

„The Bench” a fost anunţată de ducesa de Sussex luna trecută.

Cartea a fost inspirată de o poezie pe care ea a scris-o pentru prinţul Harry, soţul ei, de Ziua Tatălui, la o lună după ce s-a născut primul lor copil, Archie. Ea explorează legătura specială dintre un tată şi fiul lui, văzută prin ochii mamei.

În Marea Britanie, unde a fost lansată marţi, „The Bench” este vândută pentru 12,99 lire sterline/ exemplar.

În prima zi, în topul vânzărilor Amazon UK, ea a ajuns pe locul 205 şi pe locul 60 în lista celor mai bine vândute cărţi pentru copii.

Nu este cunoscut dacă Meghan Markle a primit un avans pentru carte sau dacă veniturile obţinute vor fi donate în scop caritabil, dar un expert de branding a sugerat că i-ar fi adus deja 500.000 de lire sterline după „o licitaţie”.

„The Bench” a apărut la câteva săptămâni după albumul foto al lui Kate Middleton, ducesa de Cambridge, care a lansat în luna mai, împreună cu National Portrait Gallery, volumul de fotografii „Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020”, rezultatul proiectului demarat anul trecut. Această carte ocupă acum locul 113 între cele mai vândute în Regat.

Cartea lui Meghan Markle, ilustrată de Christian Robinson, s-a plasat ceva mai bine în categorii de nişă ale Amazon, inclusiv „Fiction about Virtue and Values for Children” şi „Exploring the United States for Children”.