Prima zi fără cazuri noi de COVID-19 la Arad - Decese nu au mai fost înregistrate din 9 mai

Autorităţile din Arad au anunţat, marţi, că pentru prima dată de la apariţia cazurilor de COVID-19 în judeţ a trecut o zi fără confirmări noi, iar în spital mai sunt 25 de pacienţi, în timp ce ultimul deces a avut loc în 9 mai, la o persoană de 99 de ani potrivit Agerpres.

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, a declarat, într-o conferinţă de presă, că Direcţia de Sănătate Publică nu a mai raportat niciun caz nou de COVID-19."Este o veste bună, de ultimă oră, conform raportării DSP, de alaltăieri în judeţul Arad nu a fost diagnosticat pozitiv nici măcar un singur arădean. În ultimele zile am avut câte un pacient. Numărul celor spitalizaţi a ajuns la 25, asta înseamnă că avem sub 4% cazuri active din totalul îmbolnăvirilor la nivelul judeţului nostru", a spus Cionca.El a declarat că în următoarele zile se va ajunge la cifra de 10.000 de teste făcute în judeţ, iar "statistic, 7% dintre acestea au fost pozitive"."O veste foarte bună este că rata vindecării în judeţul Arad este de 84%, iar la nivel naţional, de 58%. Suntem pe locul trei, la nivel naţional, în clasamentul vindecărilor. Numărul total al deceselor este de 75, iar rata deceselor este de 10%. Înregistrăm o evoluţie categoric spre bine", a adăugat Cionca.El i-a îndemnat pe arădeni să păstreze în continuare măsurile de protecţie, pentru că "echilibrul este încă foarte fragil".În aceeaşi conferinţă de presă, directorul general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, Gheorghe Domşa, a declarat că "pe baza informaţiilor pozitive venite în ultimele zile, va fi o reaşezare a secţiilor destinate COVID-19"."La spitalul TBC din Grădişte vor funcţiona secţiile Pneumologie şi Ftiziologie, plus Infecţioase şi ATI. La Spitalul Municipal vom restrânge activitatea necesară pentru COVID. Am deschis ambulatoriile, se vor face programări telefonice, nu doar pe zile, ci şi pe intervale orare, astfel încât să evităm aglomeraţiile. Pacienţii vor intra printr-o zonă de triaj, vor completa un chestionar şi vor fi îndrumaţi spre cabinetele unde au programare sau bilet de trimitere. Trebuie să fim în continuare atenţi, pentru a evita un nou val de îmbolnăviri", a spus Domşa.Până marţi, în judeţul Arad au fost confirmate, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, 696 cazuri de COVID-19.