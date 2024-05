Primăria Sectorului 6 anunţă că prima creşă construită în ultimii 46 de ani, în sector, a fost deschisă miercuri - Creşa are 135 de locuri

Prima creşă construită de la zero, în ultimii 46 de ani, în Sectorul 6, de Primăria Sectorului 6, a fost deschisă miercuri. Aceasta se află pe strada Ruşeţu nr. 6A. Are 135 de locuri şi este singura din Bucureşti care respectă noile standarde impuse de către Ministerul Educaţiei. Investiţia a fost de 18 milioane de lei, din care peste 4,3 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, potrivit news.ro

Creşa dispune de 135 de locuri şi toate au fost ocupate în mod transparent, prin înscrieri pe site-ul DGASPC Sector 6, conform comunicatului de presă al Primăriei Sectorului 6.

Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a anunţat că aceasta e prima creşă construită de la zero şi urmează să fie construite alte trei.

„Avem prima creşă publică din Sectorul 6, construită în ultimii 46 de ani. Este nou-nouţă, astăzi şi-a deschis porţile pentru 13 grupe. Educaţia timpurie este extrem de importantă pentru dezvoltarea personală a viitorului adult. Sunt studii care demonstrează că cei care au avut parte de educaţie timpurie au în viaţă un parcurs educaţional mult mai bun şi au mai multe şanse de reuşită. Pentru că o creşă nu este doar un loc în care îţi laşi copilul în siguranţă, ci un mediu în care cel mic învaţă, deprinde abilităţi. Vom continua să construim cât mai multe creşe. Aceasta este prima dintre ele, mai avem trei, în diverse stadii. Am primit finanţare pentru ele şi le vom face. În maximum un an, le deschidem şi pe acelea”, a declarat primarul Ciprian Ciucu în această dimineaţă. Pe lângă această creşă, Primăria Sectorului 6 a mai construit de la zero şi a dat în folosinţă anul trecut o grădiniţă şi două after-school-uri. Sunt în lucru alte două grădiniţe şi trei after-school-uri”, a explicat Ciucu, potrivit sursei citate.

Creşa de pe Strada Ruşeţu nr. 6A a costat 18 milioane de lei, din care peste 4,3 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Are o capacitate de 135 de copii, cu vârste cuprinse între 1 şi 3 ani. 30 de locuri sunt rezervate celor care provin din familii defavorizate, cu venituri mici, crescuţi de un singur părinte, iar 15 locuri sunt pentru copiii cu dizabilităţi.

Programul este de luni până vineri, de la 06.00 la 18.00, iar copiii primesc mic dejun, prânz şi două gustări.

Clădirea are demisol, parter şi etaj, fiind dotată la cele mai înalte standarde de calitate. La demisol se află spaţiile tehnice, spălătoria, bucătăria. Parterul şi etajul I conţin 13 săli cu dublă funcţionalitate (de joacă şi de dormit), grupuri sanitare speciale pentru prichindei, spaţii de aşteptare pentru părinţi, câte un cabinet medical şi izolator, câte o sală de luat masa cu o capacitate de două grupe, plus un oficiu unde mâncarea se aduce din demisol, cu un lift dedicat.

Afară, a fost amenajat un loc de joacă generos, mai spune sursa menţionată.

Pe raza Sectorului 6 sunt, în acest moment, şase creşe de stat, cu un total de 1.260 de locuri.