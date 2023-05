Primăria Timişoara dă în judecată o firmă pentru folosirea ilegală a unui spaţiu din oraş şi cere despăgubiri de 11 milioane lei / Fritz: Recuperăm prejudiciul

„Recuperăm prejudiciul pentru Parcarea Bega: cerem 11 milioane de lei înapoi. La începutul anului, în februarie, am recuperat în urma unei decizii la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie parcarea de lângă Parcul Civic, pe str. Carol Telbisz. Din 2016, aceasta a fost ilegal exploatată de o firmă privată. Nu ne oprim aici. Am dat în judecată firma respectivă pentru a recupera banii pe care oraşul i-a pierdut pentru că nu am putut folosi terenul de 3.271 mp aflat în zona zero a Timişoarei. Suma cerută este de 11 milioane de lei”, a scris Dominic Fritz, luni pe Facebook.