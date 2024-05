Primarul Capitalei, Nicuşor Dan: Schimbăm mobilierul urban din Parcul Cişmigiu - Recondiţionăm băncile vechi, istorice

”Schimbăm mobilierul urban din Parcul Cişmigiu. Recondiţionăm băncile vechi, istorice, iar temporar, până la reabilitarea acestora, am amplasat bănci noi în zonele în care acestea au fost dezafectate”, anunţă primarul într-o postare.

Nicuşor Dan arată că în acelaşi timp, înlocuiesc coşurile de gunoi deteriorate din parcurile Cişmigiu şi Herăstrău cu unele cu decor din lemn, de dimensiuni mai mari decât cele cu care eram obişnuiţi, astfel încât să aibă loc în ele şi ambalaje mai mari.

”În Cişmigiu am reparat şi Podul Mare, am modernizat locurile de joacă şi spaţiile destinate căţeilor, am plantat copaci, am reparat instalaţiile de irigaţii, am montat pergolele pentru plantele agăţătoare şi am înlocuit toate plăcuţele indicatoare. Acum lucrăm la reabilitarea aleilor”, spune primarul Capitalei.