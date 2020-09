Primarul Capitalei spune că a atras fonduri europene de 1 miliard de euro, fără să aibă niciun contract de finanțare semnat

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, prim-vicepreședinte al PSD, folosește cele mai dure metode de propagandă, în campania electorală pentru alegerile locale din 2020. Invitată prin skype la B1 TV, pentru a discuta despre problemele Bucureștiului, ea a transmis informații neadevărate legate de fondurile europene pe care le-a atras în ultimii patru ani. În realitate, primăria condusă de Firea nu a reușit să atragă niciun euro pentru investiții în infrastructura bucureșteană.

Gabriela Firea a afirmat în cadrul emisunii Dosar de politician, de la B1 TV, că a atras cele mai multe fonduri europene din România, depășind orașele Cluj sau Oradea, cunoscute pentru cifrele ridicate privind absorbția de astfel de finanță.

Afirmații incredibile: „Am început să tragem acele sume”

„Aspirații sunt multe și noi ne-am propus să reușim să avem mai multe surse de finanțare interne și externe. Nu e o laudă, e o realitate și poate oricine să verifice. În mandatul meu s-au obținut cele mai multe fonduri europene nerambursabile. Am depus proiectele care sunt eligibile și deja am început să tragem acele sume de un miliard de euro. Deci o sumă impresionantă. Bucureștiul a reușit să obțină suma cea mai mare din întreaga țară, dar nu pe ochi frumoși, ci printr-o muncă susținută. Avem o echipă grozavă la Primărie, o echipă pe care am reușit să o fac în acești patru ani.” a spus Firea.

Numai că verificările noastre, așa cum a cerut primarul PSD, arată foarte clar că nu există niciun contract semnat cu nicio instituție care să reprezinte Uniunea Europeană. Primăria Municipiului București nu poate deconta nicio lucrare fără să existe un contract de finanțare, iar acel contract de finanțare se semnează pe baza unor dosare prealabile. În acest moment, singurul proiect de investiții din București derulat cu fonduri europene este cel al stației de epurare Glina, care a fost semnat încă din perioada primarului Oprescu, dar lucrările au demarat în 2017. După trei ani, stadiul acestui proiect este de aproximativ 50%, desi au existat toate condițiile pentru a fi finalizat.

Stația Glina, un proiect obținut de primarii anteriori

Afirmațiile neadevărate ale primarului Gabriela Firea au continuat în cadrul interviului: “Un miliard de euro e o sumă record, cu toate proiectele deja acceptate, eligibile, sume din care am început deja să facem decontări. Avem stația de epurare de la Glina, cea mai mare din Europa de sud-est, fondurile europene nerabursabile pentru transportul public în comun, pentru lupta cu poluarea și așa mai departe”, a spus Firea, fără să fie în stare să precizeze care sunt proiectele care ar fi fost decontate de UE.

Încercând să dea detalii despre sumele atrase, Firea s-a referit la proiectul de finanțare pentru reabilitarea țevilor de termificare, care are fonduri alocate încă din 2016. „La noi a fost cel mai greu să depunem aplicația și solicitarea de finanțare, să ajungem practic la decontare, că au fost condiționalități foarte dure impuse - o strategie energetică, un studiu de fezabilitate - pentru cele 300 de milioane de euro necesare înlocuirii conductei de termoficare care ne dă de furcă în fiecare an, lucru care nu s-a întâmplat în mandatele anterioare.”

Termoficarea, un proiect abia depus, promis din 2016

Dosarul este însă departe de a ajunge în faza de decontare. Deși în urmă cu patru ani, în campania electorală din 2016, Gabriela Firea declara că nu are nevoie de 7 mandate pentru a repara țevile, ea nu a reușit în cei patru ani de mandate să o facă. Mai mult, depunerea dosarului a fost făcută în urmă cu două luni, practic după termenul legal al mandatului de patru ani. Potrivit informațiilor primite din PMB, proiectul a fost întors de două ori de reprezentanții comisiei care analizează dosarul, pentru clarificări, din cauza problemelor referitoare la statutul Termoenergetica, compania municipală care ar trebui să atragă fondurile de reabilitare a rețelei de termoficare.

Reamintim că primăria nu a reușit să acceseze fondurile până acum și din cauza faptului că RADET era regie, și nu companie, condiție impusă de UE. Falimentul RADET, cauzat de un management prost, a împiedicat transformarea acesteia în companie, iar primarul nu a găsit soluții inteligente la această problemă. Ulterior, Gabriela Firea a decis să înființeze o nouă companie, Termoenergetica, care a preluat rețeaua de termoficare.

În acest moment, pentru ca banii europeni să nu se piardă, bani despre care Gabriela Firea spune că i-a luat deja, complet fals, ar trebui ca acest contract să fie semnat până la 31 decembrie, iar lucrările să fie decontate până în 2023.