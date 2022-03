Primarul comunei Corbu a dus spre vama Siret ajutoare pentru refugiaţi, strânse de localnici: 'Te simţi neputincios şi te doare că nu poţi ajuta decât o parte'

Primarul comunei Corbu, Romeo Ţepeş-Focşa, a însoţit, marţi, un transport de ajutoare adunate de localnici, pe care le-a dus la un centru social din localitatea Mihăileni, de lângă vama Siret, aşezământ care oferă hrană şi adăpost refugiaţilor ucraineni.

Primarul a mers şi în vama Siret şi s-a declarat impresionat de drama trăită de aceşti oameni, mărturisind, cu lacrimi în ochi, că pe lângă ajutoare, refugiaţii care fug din calea războiului au nevoie de dovezi de dragoste şi de o îmbrăţişare, potrivit Agerpres.

"Este înfiorător, e un sentiment pe care nu ştiu cum să-l încadrez, e dureros, am rămas fără cuvinte. Am dat mâna cu un băieţel de patru ani, nu-şi putea îndoi degetele, era atât de frig, e crunt ce se întâmplă. E ceva ce nu se poate descrie în cuvinte, privirile oamenilor, deznădejdea lor, copii care plâng după părinţi. Am văzut o mamă cu trei copii, am crezut că sunt toţi ai ei, dar doar unul era al ei, iar ceilalţi doi erau de la alte două familii care nu au putut să plece, pentru că unii erau medici, iar ceilalţi lucrau în Armată. (...) Plâng zidurile pe care stau sprijiniţi oamenii ăia, e jale. Te simţi neputincios şi te doare că nu poţi ajuta decât o parte din ei. Adică faci ceva infim, noi ce am dus e nimic pe lângă ce nevoi au. Şi au nevoie de dragoste, au nevoie de îmbrăţişări cred că mai mult decât de o pâine şi o pătură. Sunt oameni care au nevoie să fie luaţi în braţe", a declarat primarul Romeo Ţepeş-Focşa.

Potrivit acestuia, localnicii din comuna Corbu au donat, în mai puţin de două zile, alimente neperisabile (conserve, paste, făină, biscuiţi, fasole), dar şi pături şi pilote, "pe care oamenii să şi le pună pe umeri", îmbrăcăminte pentru copii şi bebeluşi, scutece sau obiecte de igienă personală.

Acestea au fost încărcate în două maşini cu care primarul, însoţit de secretarul comunei şi un consilier local, a pornit spre centrul social din Mihăileni, care primeşte, zilnic, aproximativ o sută de refugiaţi care au nevoie de mâncare şi adăpost.

Romeo Ţepeş-Focşa a subliniat că localnicii din Corbu au continuat să doneze bunuri şi după plecarea acestui transport cu ajutoare, motiv pentru care se vor deplasa din nou în zonă, în zilele următoare.

"Lumea e empatică şi reacţionează la mesajul transmis, iar corbenii sunt extraordinari, nu pot decât să fiu mândru", a spus primarul.

În comuna Corbu, aflată în nordul judeţului Harghita, localnicii şi-au pus la dispoziţie şi casele pentru a-i primi pe refugiaţii ucraineni, fiind disponibile aproximativ 60 de locuri de cazare.

Până acum, mai mulţi refugiaţi ucraineni, aflaţi în tranzit, au fost găzduiţi câteva ore, pentru a se odihni, după care au plecat mai departe către vestul Europei.