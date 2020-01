Primarul Craiovei, atac dur la adresa Guvernului: acuză un ministru că sabotează un mare proiect

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că lucrările de reabilitare a clădirii în care funcționează Opera Română din oraș sunt întârziate la Ministerul Dezvoltării.

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a spus, marți, referitor la întârzierea lucrărilor de reabilitare a clădirii în care funcționează Opera Română și Colegiul Național Carol I că Ministerul Dezvolătii nu a stabilit componența comisiei care trebuie să verifice documentația acestui proiect.

„În cursul anului 2019 a fost depusă documentația spre avizare la CNI. ( …) După ce s-a schimbat guvernul, la Ministerul Dezvoltării se așteaptă modificarea comisiei de către noul ministru. Deci, domnul ministru al Dezvoltării încă nu a dispus componența comisiei care trebuie să verifice documentația de la Carol I”, a declarat Mihail Genoiu.

Reacția primarului vine după ce deputatului PNL de Dolj, Nicolae Giugea, a spus că lucrările au fost întârziate pentru că parlamentarii PSD, de-a lungul anilor, n-au votat bugetul pentru reabilitarea clădirii.

„Am profitat că era centralizată acea documentație și, deși am depus la toate guvernele PSD-iste amendamente pentru bugete, pentru reabilitarea Colegiului Național Carol I, atunci când era la vot, la semnalul nu foarte discret al Olguței Vasilescu, toți parlamentarii PSD de Dolj, și senatorii și deputații, ieșeau din sală când se vota acest amendament ca să nu fie acuzați că n-au votat, că au votat împotrivă sau s-au abținut. Pot să vă spun că am reușit să impun ca prioritate zero reabilitarea Colegiului Național Carol I. În momentul de față, singura problemă administrativă și pentru deschiderea finanțării este avizul CTE-ului întrucât a fost schimbarea de guvern, secretarii de stat, n-au mai fost toate astea, s-a amânat cu vreo două-trei săptămâni de zile ședința CTE. Va fi avizat în CTE și să știți că am reușit să pun pe același palier al importanței Colegiul Național Carol I cu Cazinoul Constanța și Academia de Muzică de la Cluj. Deja au fost semnate contractele pentru respectivele instituții și pentru noi în această primăvară se va întâmpla același lucru”, a declarat Nicolae Giugea.

Mai mulți artiști ai Operei Române din Craiova au protestat, duminică seara, pe scările Teatrului Național „Marin Sorescu” din oraș, supărați că de patru ani sunt nevoiți să țină spectacole pe unde apucă. Clădirea Operei Române din Craiova a fost închisă în februarie 2016 pentru renovare, dar lucrările n-au început nici până acum.

Opera Română Craiova și Colegiul Național Carol I funcționează într-o clădire istorică, aflată în stare avansată de degradare. Bucăți de tencuială și chiar elemente ornamentale s-au desprins de pe pereți, punând în pericol viețile trecătorilor, dar și ale celor care lucrează acolo. În 2016, sala de spectacole a Operei a fost închisă, iar de atunci, autoritățile locale promit periodic că lucrările vor începe.