Primarul Daniel Băluță a găsit `cheia succesului` pentru dezvoltarea zonei de sud a Capitalei (Galerie foto)

Pasarela Popești Vest, care leagă Sectorul 4 al Capitalei de orașul Popești-Leordeni, dată în folosință astăzi, este un astfel de exemplu.

Un aer mai curat, fără aglomerație și fără stat la cozi în trafic! De asta vor avea parte, începând de astăzi, locuitorii zonei de sud a Sectorului 4, dar și cei ai orașului Popești-Leordeni, odată cu inaugurarea pasarelei pietonale, care leagă cele două Unități Administrativ Teritoriale ( UAT-uri).

Construit în mai puțin de un an de zile, având o lungime de 65 de metri, pasajul care trece peste liniile de metrou din zona stației Berceni, va asigura circulația zilnică a aproximativ 10.000 – 12.000 de locuitori și va reduce timpul de deplasare din orașul Popesti către stația de metrou Berceni, de la 15-20 minute la mai puțin de 5 minute.

Amplasată pe trei terenuri, dintre care două aparținând domeniului public al Sectorului 4 și orașului Popești-Leordeni, iar altul, aflat în administrarea Metrorex S.A., pasarela Popești Vest are o suprafață construită de 192 mp și un regim de înălțime de P+2E. Compusă din 3 părți principale, însemnând două turnuri verticale de circulație, (unul construit în Sectorul 4, iar celălalt în Popești-Leordeni) și un pasaj orizontal cu o lungime de 65 de metri, pasarela este realizată dintr-o structură metalică, cu fațade longitudinale din panouri vitrate mari din tâmplărie tip perete cortină, cu geam duplex securizat.

Totodată, zona centrală a construcției este susținută de doi stâlpi intermediari din beton armat, iar pentru rezistența structurii, s-au executat piloți forați la o adâncime de 14 metri.

Mai mult, structura este prevăzută cu o serie de elemente speciale la interior: balustradă metalică, semnalistică destinată transportului de biciclete, benzi ceramice de direcționare a persoanelor cu deficiențe de vedere, suprafețe și pardoseli anti-derapante, necesare pentru siguranța pietonilor, al căror acces pe pasarelă se va face pe la parterul celor două turnuri, dotate cu scări și lifturi. Valoarea investiției este de 7 milioane de lei cu TVA.

”Pentru prima dată, conducători de instituții, aleși din partea unor entități politice profund diferite, se unesc pentru binele oamenilor. Un model de bune practici, ce poate fi replicat și în alte domenii ale statului. Am reușit în ultimii ani ca împreună, să facem niște pași importanți pentru dezvoltarea zonei de sud. Am început cu lărgirea șoselei Berceni, am finalizat pasarela pietonală dintre Sectorul 4 și Popești Leordeni, continuăm cu realizarea stației de metrou „Tudor Arghezi” și deja, împreună cu Primăria Capitalei și cu Consiliul Județean Ilfov, judecăm lucrurile în așa mod încât să putem extinde magistrala de metrou până în comuna Berceni. Toate aceste lucruri au un impact deosebit asupra calității vieții oamenilor, asupra calității mediului, așa că nu facem altceva decât să respectăm votul pe care l-am primit din partea cetățenilor. Și, așa cum am demonstrat deja, toate proiectele de dezvoltare pe care noi le generăm în Sectorul 4, sunt și vor fi în consens absolut cu planurile de dezvoltare ale Primăriei Capitalei, așa cum este firesc”, a declarat Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4.

Edilul a fost completat de partenerul său în acest proiect. “Este singurul obiectiv realizat între două unități administrativ teritoriale și sper ca acest lucru să fie de bun augur pentru toate localitățile din județul Ilfov și chiar din țară.”, a afirmat Petre Iacob, primarul orașului Popești-Leordeni.

Prezent la eveniment, Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a recunoscut că zona de sud a Bucureștiului are nevoie urgentă de dezvoltare, iar pentru aceasta, investițiile în infrastructură sunt vitale.

”În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Îl felicit pe Primarul Sectorului 4, îl felicit pe Primarul orașului Popești Leordeni, felicit și Consiliul Județean Ilfov pentru că a alocat o parte din bani pentru această investiție. Sunt un adept al dezvoltării, am spus-o. Bucureștiul și Ilfovul au nevoie de dezvoltare, zona de sud are nevoie de dezvoltare și trebuie să avem grijă ca aceasta să fie sustenabilă, pentru că avem o problemă mare de poluare a aerului. De aceea, consider că această investiție merge în sensul dezvoltării durabile a Bucureștiului și a Ilfovului, pentru că stimulează oamenii să folosească mijloacele de transport în comun. Și, așa cum văd eu București - Ilfov, în perioada următoare, avem nevoie de un Plan Urbanistic General, real, aplicat, care să stimuleze dezvoltarea, care să echilibreze orașul, care să aducă investiții în zona de sud a Capitalei. Avem nevoie de foarte multă dezvoltare, și aici avem nevoie de sprijinul Guvernului, să ne fie alocați bani prin PNRR”, a declarat Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei.

Tot despre nevoia de dezvoltare a zonei de sud a vorbit și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma.

“Zona de sud are nevoie de dezvoltare, iar cel mai important aspect este traficul între București și Ilfov. Tocmai de aceea, am început deja discuțiile cu cei trei primari, pentru ca după finalizarea construcției noii stații de metrou, pe care Primăria Sectorului 4 o realizează, să putem, în cel mai scurt timp, să aducem metroul în Popești Leordeni.”, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma.