Primarul din Popești Leordeni își anunță trecerea la Pro România - De ce a renuțat la PSD

După ce a pierdut sprijinul PSD iar organizația PSD Popești Leordeni a fost desființată, primarul Petre Iacob își anunță trecerea la Pro România printr-o postare pe Facebook.

„Stimați cetățeni ai orașului Popești-Leordeni, dragi prieteni,

Fără o introducere prea elaborată, vreau să deschid acest comunicat prin a vă anunța că de astăzi fac parte dintr-o nouă familie politică. PRO România este alegerea pe care o fac cu sufletul deschis și n-o fac doar ca eu să reprezint acest partid la alegeri ci pentru că acest partid la rândul său a rămas singurul care reprezintă astăzi oameni integri.

Voi prelua alături de întreaga echipă, Organizația Locală “PRO România Popești-Leordeni” , o vom crește într-un mod sănătos și constructiv astfel încât cetățenii s-o recunoască în cel mai scurt timp, drept principala forță politică locală și drumul de continuitate a proiectelor în curs de derulare.

De ce Pro România și nu P.S.D ?

Pentru că Pro România reprezintă astăzi, principii și valori pe care P.S.D -ul le-a pierdut în timp. Este adevărat, după confirmarea celor relatate și luarea măsurilor de dizolvare a organizației P.S.D Ilfov, noua conducere m-a invitat la negocieri și s-a arătat dispusă să remedieze nedreptatea care mi s-a făcut. Am ales să refuz invitația deoarece din pacate deși în P.S.D se tot schimbă liderii de ceva vreme, partidul dovedește o profundă stare de letargie, inclusiv în rândul membrilor. Să revin în P.S.D pe o funcție de conducere la nivel județean, unde să fiu aprobat în unanimitate de către cei 58 membri care au ridicat mâna la comandă pentru excluderea mea, vă asigur ca ar fi fost o problemă pentru mine, nu pentru ei.

De ce PRO România și nu oricare alt partid?

Privind propria orientare politică și ideologică , se cunoaște faptul că dintotdeauna am fost un militant pentru apărarea drepturilor omului simplu, egalitate nu doar de șanse ci și în drepturi, precum și pentru promovarea unei idei de incluziune socială. Sunt valori pe care acest partid le dezvoltă, în timp ce alte partide ori le evită, ori le-au fost sterse treptat de pe lista priorităților. A fi de acord sa faci parte dintr-un partid în care nu te regăsești ca si principii (doar de dragul unor jocuri politice), pentru mine înseamnă iprocrizie și vă spun cu toată sinceritatea că dacă Pro România n-ar fi existat la Popești ca și opțiune reală și sănătoasă, candidatura ca independent ar fi rămas singura alternativă.

De ce PRO România și nu Independent?

Pentru că în spatele meu se află o echipa de care nu mă pot dezice într-o bătălie în care avem același obiectiv. Echipa mi-a fost loială în permanență și judecând în profunzime situația, are tot dreptul ca astăzi să-mi ceară să fim o echipă omogenă și la următoarele alegeri locale. Le respect convingerea, mă bucură că și opțiunea echipei s-a îndreptat către PRO România și vom dovedi împreună că Orașul Popești-Leordeni poate deveni căminul pe care toți ni-l dorim. De asemenea a contat foarte mult în luarea hotărârii finale, relația de prietenie și apreciere reciprocă pe care o am cu președintele acestui partid. De dl. Victor Ponta mă leagă o prietenie mai veche și prin prisma evenimentelor recente, putem spune ca ne leagă și experiențe similare d.p.d.v politic. Au fost suficiente doar două discuții încât să luăm împreună cea mai bună decizie , iar cu implicarea lui Andrei Rizoiu, un tânăr de mare perspectivă ( de altfel și candidat la președinția Consiliului Judeţean Ilfov), s-au realizat toate diligențele necesare ca începând de astăzi să funcționăm la Popești-Leordeni ca o echipă omogenă sub sigla PRO România.

Închei privind răspunsul la ultima întrebare cu un vechi proverb african care spune că ...

"Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergeţi împreună"

… și cu un sincer...

Dumnezeu să ne ajute pe noul drum!” a postat Petre Iacob.