Primarul Madridului a mers la Țăndărei să vadă cum trăiesc rromii care migrat în capitala Spaniei

Primarul Madridului, Manuela Carmena, aflat in vizita in Romania, a mers in Tandarei pentru a vedea cum traiesc familiile sutelor de rromi care au migrat in orasul pe care il conduce, scrie ziare.com

Astfel, delegatia din Madrid a mers in cartierul Strachina din Tandarei, unde locuiesc aproximativ 300 dintre rromii care se afla in orasul spaniol, informeaza TVR1."S-au dus de foame sa faca bani sa traiasca, ca aici la noi nu au cu ce sa traiasca. Un copil are 80 de lei alocatia aici", a spus un localnic."Eu am trait 15 ani acolo. Am copii crescuti acolo, am de toate in Spania", a adaugat un barbat.Manuela Carmena si autoritatile romane incearca sa gaseasca impreuna solutii pentru ca rromii din Madrid sa se intoarca in Romania si sa traiasca in conditii mai bune.

Conform intelegerii celor doua parti, va fi facut un plan de actiune pe urmatorii zece ani privind incluziunea rromilor.



Manuela Carmena s-a intalnir si cu primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, la doar o saptamana si cateva zile dupa ce edilul din Capitala Romaniei a fost la Madrid.