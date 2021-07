Primul indian contaminat cu noul coronavirus a fost testat pozitiv pentru a doua oară

Primul pacient înregistrat oficial în India ca fiind contaminat cu noul coronavirus, o studentă ce se aflase la începutul epidemiei în oraşul chinez Wuhan, a fost testat pozitiv pentru a doua oară, a anunţat miercuri un responsabil medical indian, informează AFP.

Tânăra de 21 de ani, originară din statul Kerala (sud-vest) şi care nu este vaccinată, nu prezintă niciun simptom, dar se află la izolare la domiciliul său, a precizat Reena KJ, responsabil medical al districtului Thrissur.

Ea a fost testată din nou pozitiv în timpul unui control de rutină înaintea unei călătorii la New Delhi, relatează Agerpres.ro.

Pacienta făcea parte dintre studenţii indieni la medicină care s-au întors din Wuhan în ianuarie 2020 după prima apariţie a virusului în oraşul chinez. Ea a dezvoltat atunci simptome uşoare şi a fost testată pozitiv pe 30 ianuarie, devenind astfel oficial primul pacient indian bolnav de COVID-19.

De atunci, India a înregistrat aproape 31 de milioane de contaminări şi peste 410.000 de decese, dintre care multe au survenit în timpul unui val devastator din aprilie-mai 2021.

Experţii au avertizat că un nou val ar putea lovi India în săptămânile următoare şi autorităţile au lansat o campanie de vaccinare foarte activă, însă afectată de o gravă penurie de doze de vaccin.

India a vaccinat până acum cu două doze aproape 390 de milioane de persoane, sub 6% din populaţia sa, şi 23% cu o singură doză.

În statul Kerala se înregistrează o creştere puternică a cazurilor de COVID-19, peste o treime dintre contaminările din India provenind din acest stat. Autorităţile au anunţat un lockdown începând din acest sfârşit de săptămână.

The Kerala girl who became India’s first Covid patient after contracting the virus while studying medicine in China’s Wuhan has tested positive again, this time at home.

