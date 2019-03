Printre atâtea proteste ANTI, unul PRO

Printre atâtea proteste mânioase anti, nu ați vrea să aibă loc și o optimistă manifestație pro?

3,5 milioane în Argentina în 2018; 100.000 numai în Washington, SUA, în același an; zeci de mii în Italia. Sunt oameni care au ieșit în piețe să manifesteze pentru ceva deasupra partizanatelor politice. O vom putea face, oare, și noi, sâmbătă 23 martie, în peste 500 de localități din România și Republica Moldova (la București, de la ora 12.00, pornind din Piața Unirii spre Parcul Tineretului)?De ceva timp apar în fiecare an date privind natalitatea menite să ne alarmeze ca popor; știri despre înmulțirea cazurilor de infertilitate; proiecte privind sexualizarea copiilor de mici, iar noi nu prețuim sarcinile dăruite multor femei; femei care ar avea nevoie de ajutor și nu îl primesc, atunci când trec printr-o criză de sarcină care poate conduce la avortarea copilului.Dar cum, nu este avortul un drept? Eu nu îl văd ca pe un drept, ci ca pe o excepție, ca pe o derogare de la un alt drept, dreptul la viață al copilului. O excepție îngăduită ca un rău tolerabil din motive care țin de nevoile mamei. Dar, totuși, un rău. Prin urmare, fără a cere să fie interzis, îl putem opri în mod pozitiv, cerând statului și societății să sprijine femeile aflate în situație de criză a sarcinii.Cum, nu e dreptul mamei să decidă ce face cu corpul ei? Gândiți-vă la exemplul următor: să presupunem că cineva invită o persoană pe barca sa la o ieşire în largul mării; ajunşi la câţiva kilometri buni de mal, în larg, îi spune: „Acum dă-te jos aici; barca mea, proprietatea mea, alegerea mea”. Cam așa e și cu copilul: invitat să ia naștere în uter prin fapta părinților, e nevoit să debarce cu forța în mijlocul mării. Știu, uneori copiii sunt concepuți în urma unui viol – este o tragedie nespusă dar, paradoxal, rata de avort în cazul violului este mai mică decât rata generală de avort; se pare că acele femei înțeleg ce înseamnă ca cineva să îți ia libertatea și nu vor să ia libertatea copilului lor.În nebunia unei lumi în care cultura morții intră în straie de veselie, sărbătorind legalizarea avortului până în ultima secundă a nașterii (statul New York, de exemplu) și pentru care copilul, până nu a ieșit cu totul din uter, poate fi ucis, nu strică să arătăm că nu mai suntem dispuși să stăm cu mâinile în sân nici înaintea țipătului mut al copilului atins de chiuretă, nici în fața stingerii noastre ca popor.A venit timpul să facem și noi ceea ce fac deja zeci de mii de tineri prin alte părți, din SUA până în Argentina sau Italia: să ieșim în stradă pentru a arăta că ne pasă, că-i susținem pe cel mai puțin apărați dintre noi și că nu ne-a luat de tot mințile – și inimile – postmodernitatea.Sâmbătă la ora 12, cu o prognoză de 18 grade și soare în București, putem protesta, împreună cu copiii, printre baloane colorate și lume tânără, pentru copiii de mâine. Ne putem bucura că susținem viața, nu cu mintea și inima pline de ură, ci cu inima și mintea pline de bucurie pentru mamele noastre, pentru mamele de azi și cele de mâine și pentru copiii lor.Marşul pentru viaţă nu militează pentru interzicerea legală a avortului, ci pentru un adevărat drept de a alege: adică pentru o alegere bună a femeii aflată în situația unei sarcini cu care nu știe cum să se comporte, o alegere în cunoștință de cauză și pentru crearea şi sprijinirea unor alternative la avort pentru mama pe care împrejurările au adus-o în îndoială sau descurajare.E important dreptul de a alege, dar e important și ca alegerea să fie cea bună; și atunci sunt importante încurajarea, susținerea, ajutorul și oferirea unor alternative atunci când e nevoie. Alternative care pot înclina balanța în favoarea vieții.Ce loc mai frumos ați putea găsi pentru copii pentru a învăța civismul adevărat, dacă nu un marș pentru ajutarea altor copii?

Comentariu de Cătălin Sturza, invitat