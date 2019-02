Pro România, scrisoare către UDMR: Este timpul să vă delimitați de PSD și de ALDE. Aveți curaj, dle Kelemen Hunor!

Pro România a transmis, sâmbătă, o scrisoare deschisă către liderii UMDR în care le solicită maghiarilor să nu voteze bugetul propus de Guvern pentru că este un buget „construit pentru a șantaja primarii în an electoral”. De asemenea, în apelul semnat de prim-vicepreședintele formațiunii, Daniel Constantin, lui Kelemen Hunor, președinte UDMR, i se cere să aibă „curaj” să nu mai asigure majoritatea PSD-ALDE în Parlament. Apelul vine după ce proiectul de buget a fost aprobat în Guvern și urmează să intre în dezbaterea parlamentară pentru votul final.

„Coaliția PSD-ALDE a prezentat bugetul pentru anul 2019 cu o întârziere de trei luni, fiind puse sub semnul întrebării stabilitatea economiei și capacitatea guvernului de a onora toate promisiunile făcute în ultimul an. Considerăm că bugetul pentru anul 2019 este unul nerealist, un buget care nu are nicio legătură cu investițiile, dar un buget construit pentru a șantaja primarii în an electoral. Promisiunile PSD-ALDE făcute în disperarea de a schimba percepția oamenilor despre o guvernare care se anunță ratată nu au acoperire în buget. Banii promiși nu există, investițiile promise nu vor fi realizate niciodată”, se arată în apelul Pro România către liderul UDMR, Kelemen Hunor și liderii grupurilor UDMR din Parlament, Cseke Attila și Korodi Attila.

Formațiunea condusă de fostul premier Victor Ponta le cere maghiarilor să nu mai asigure majoritatea PSD-ALDE.

„Stimați colegi din UDMR, Dumneavoastră susțineți în Parlament o coaliție guvernamentală care s-a îndepărtat fundamental de scopul inițial pe care l-a anunțat în 2016. Vă anunțăm în mod public că la acest moment, coaliția PSD-ALDE a pierdut majoritatea în Camera Deputaților datorită parlamentarilor care au părăsit cele două partide. În același timp, vă cerem să vă delimitați în mod public de coaliția PSD-ALDE și de Guvernul pe care această coaliție l-a impus. În cadrul Uniunii sunt oameni cu foarte multă experiență, unii dintre ei fiind de aproape 30 de ani în prima linie a scenei politice. Ei pot confirma că nu a existat niciodată un guvern atât de slab pregătit și miniștri care să nu aibă nici cea mai mică legătură cu domeniile pe care le conduc. Mitul specialiștilor PSD s-a dărâmat odată cu acapararea puterii totale de către actuala conducere”, potrivit sursei citate.

În apelul semnat deprim-vicepreședintele Pro România, Daniel Constantin, se menționează și că în județele cu populație maghiară nivelul de sărăcie este mai ridicat decât în alte zone.

„Domnule Președinte Kelemen Hunor, Reprezentați o minoritate importantă a României. Considerăm că drepturile oricărei minorități naționale trebuie protejate și că acestea au nevoie de reprezentare politică și administrativă. Cu toate acestea, județele în care comunitatea maghiară este majoritară și în care administrația publică locală provine din cadrul UDMR, se regăsesc pe lista județelor sărace ale României. Din păcate, susținerea de către UDMR a coaliției PSD-ALDE nu a adus bunăstare în rândul județelor administrate de primari și președinți de consilii județene aparținând Uniunii pe care o conduceți. Nici cetățenii români și nici cetățenii maghiari nu au locuri de muncă. Investițiile sunt inexistente, la fel ca proiectele de infrastructură. Nivelul de sărăcie este mai ridicat decât în alte zone”, a scris partidul.

Formațiunea condusă de Victor Ponta mai cere UDMR să aibă curaj să se delimiteze de PSD-ALDE.

„Este timpul, stimați colegi, să vă delimitați de PSD și de ALDE, de Dragnea și de Tăriceanu. Nici românii și nici maghiarii din România nu o duc bine sub această guvernare mincinoasă. Aveți curajul să solicitați un buget corect pentru dezvoltarea deopotrivă a zonelor cu cetățeni de etnie maghiară și a celorlalte zone. Altfel veți fi bănuiți chiar de votanții dumneavoastră că ați negociat alte avantaje obscure, pentru alte interese decât interesul cetățeanului în schimbul susținerii bugetului propus de coaliție. Dacă acest buget este aprobat de Parlament în forma actuală, întreaga țară o să știe că a fost aprobat numai cu votul UDMR. Inclusiv comunitatea maghiară! Aveți curaj, domnule Kelemen Hunor! Aveți curaj, stimați colegi din UDMR! Aveți curajul să nu votați bugetul mincinos al coaliției PSD-ALDE!”, se arată în finalul scrisorii.

