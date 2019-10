Pro România = Sinucidere politică asistată. De Ponta

Victor Viorel Ponta este personajul amorf a cărui carieră politică a fost construită aproape exclusiv pe sacrificii personale și profesionale, pe care însă el nu le-a făcut, ci le-a primit, fără remușcări, de la toți cei din jurul lui.

Dacă ar trebui să pariem pe dimensiunea cinismului vreunui om politic din România, Victor Ponta ar câștiga detașat, pentru lipsa de limite și de scrupule care l-a adus până aici. Desigur, cu ajutorul celor care, într-un fel sau altul, s-au pus la vânzare. Și au primit de la Ponta exact prețul pe care-l meritau.

Cine mai merge acum alături de Victor Ponta nu o poate face din convingere: fie are un preț, în funcții, bani sau liniște - aceștia sunt oamenii „ușori” ai politicii - fie sunt atât de slabi, încât nu-și pot construi o carieră decât sub călcâi, de obicei al celui care le deschide o ușă în plus. Pot fi și șantajabili, corect, sau pot fi de-a dreptul naivi. Nu luăm în calcul varianta lașității, pentru că a crede că Victor Ponta e capabil să spună vreodată adevărul sau să fie corect e o dovadă de curaj incredibil. Sau de inconștiență.

Ne întrebăm dacă, la aderarea în partidul lui, Ponta îi pune pe cei care i se alătură să semneze o adeverință „Mă înscriu pe riscul meu”. Răspunsul la această întrebare îl știu deja prea mulți, care au înțeles adevăratul preț al gestului lor abia când era prea târziu.

Să-l întrebăm pe Călin Popescu Tăriceanu dacă a meritat alianța cu Ponta. În urmă cu două luni, numele lui echivala cu guvernarea țării. Din al doilea om în stat, care a avut în mâna sa, în afară de Senat, suspendarea președintelui sau căderea lui Dragnea, Tăriceanu s-a văzut pus în fața unui exit cumplit de rușinos din viața politică.

Pe mâna lui Ponta, a demisionat de la președinția Senatului, a renunțat la prezidențiale după ce a anunțat că intră în competiție cu susținerea Pro România și și-a dezamăgit tot partidul, care, la scurt timp, l-a și părăsit. La cum se așează deputații în Parlament, cel mai probabil este că ce a mai rămas din ALDE urmează, pas cu pas, să fie absorbit de Pro România.

Ați mai auzit ceva de Mihai Tudose, unul dintre greii PSD care a plecat la Ponta ca să fie din nou prim-ministru? Nu ați mai fi putut, pentru că noul lui șef l-a lăsat fără voce când, în ciuda faptului că Tudose ar fi primit sprijinul Opoziției, Ponta a preferat să propună pe altcineva.

Să nu uităm nici de Crin Antonescu, ce avea aproape asigurat fotoliul la Cotroceni pe vremea USL-ului. Nu a fost nevoie decât de un mic joc de glezne al simpaticului Viorel pentru ca acesta să iasă definitiv din politică. „Trădat de Ponta”, a spus el. Nu a fost primul. Nu a fost nici ultimul.

La fel ca până acum, Ponta va face în continuare ce știe cel mai bine. Se va folosi de colegi, prieteni, aliați sau parteneri pentru a-și consolida puterea, aceea pe care am gustat-o amar pe Arena Națională în urmă cu câțiva ani.

Victor Ponta are forța gravitațională a unei găuri negre. Problema este că, asemenea acesteia, acest personaj sinistru îi aruncă pe toți cei care i se alătură în neant politic. A-l alege pe Ponta e dovada unei slăbiciuni și a unei naivități soră cu prostia. A-l alege pe Ponta înseamnă sinucidere politică pe proprie semnătură.

