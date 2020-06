Procesul lui Gheorghe Dincă ÎNCEPE la Craiova - Alexandru Cumpănașu a EXPODAT: Troc POLITIC

Magistrații au decis astăzi să accepte rechizitoriul din cazul Caracal, așa că cel mai așteptat proces din România va începe în curând și se va judeca la Craiova. Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, se revoltă din cauza deciziei.

"SISTEMUL A DECIS ȘI A ÎNVINS‼️Dragi români, nu am energie pentru un mesaj lung. Astăzi pur și simplu ideea de DREPTATE ȘI JUSTIȚIE A MURIT ÎN ROMÂNIA ‼️După cum am declarat aseară la România TV, ERAM FERM CONVINS că instanța va trimite dosarul mai departe‼️ unde La Craiova‼️ Acolo unde justiția nu are nimic în comun cu DREPTATEA‼️ Astăzi încă un episod jalnic s-a consumat: o instanță a acceptat politic un rechizitoriu fără măcar un element concret‼️UNUL‼️Deși Dinca a recunoscut că nu le-a ucis este și acum neintrebat de nimeni ce a făcut cu ele și este trimis în judecată‼️ Am avut dreptate prin mărturia lui și este o reparare morală față de mine și familia mea. Și ‼️ Ce s-a întâmplat de fapt cu Alexandra⁉️ Cine mai are încredere în aceste instituții de acum înainte. Nu contează asta ci ACOPERIREA unor oameni. Atât ‼️În realitate, STATUL VREA SĂ-I FACEM SLUJBĂ ALEXANDREI DE ÎNMORMÂNTARE ȘI SĂ MAI TĂCEM ODATĂ ‼️POATE LA UN MOMENT O MARE PARTE DIN ROMÂNI CÂND VOR TRECE PRIN SITUAȚII SIMILARE ÎȘI VOR ADUCE AMINTE CA AU AVUT O ȘANSĂ PENTRU O ALTFEL DE ȚARĂ ‼️Eu nu mai vreau să lupt pt cine nu merită și s-a condamnat singur la O ȚARĂ DE SCLAVI‼️ Felicitări dragi români pentru votul din 10 Noiembrie‼️Unde este ANALFABETA SĂ VĂ APERE DREPTURILE. Unde sunt restul? Din păcate NU am ieșit din feudalism și mă gândesc bine dacă voi mai continua în mod sinucigaș să mai lupt pt voi‼️Astăzi s-a dat liber la violuri si la trafic de persoane:, scrie Cumpănașu pe Facebook.