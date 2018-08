Procurorii militari au cerut Prefectului Capitalei ordinul de intervenție a jandarmilor: Se așteaptă imagini de la Primăria Capitalei și Jandarmeria Română

Procurorii militari au solicitat Prefectului Capitalei ordinul de intervenție a jandarmilor semnat pe 10 august, precum și imagini de la Primăria Capitalei și de la Jandarmeria Română, potrivit reprezentanților Parchetului Militar al Capitalei.

"De la Prefectură am solicitat acest ordin în faza primară, chiar în după-amiaza zilei de 11 august. Am primit un răspuns de la Prefectură, în sensul de a ne adresa Direcției de Jandarmi a Municipiului București, pentru a intra în posesiea lui. Deși cred că am fi putut intra în posesia unui exemplar sau a unei copii și de la Prefectură, întrucât acolo trebuie să existe un exemplar", a declarat prim procurorul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, Ionel Corbu.

Seara trecută, magistrații au primit documentele solicitate jandarmilor, fiind vorba despre actele operative ale misiunii, dar și o parte din imaginile surprinse.

Procurorii analizează modul în care s-au organizat jandarmii în seara respectivă, ce parametri s-au stabilit inițial și încearcă să identifice dacă și de ce s-a ieșit din limitele cadrului legal.

La nivelul Parchetului General s-a constituit un grup de procurori militari care va face un plan de anchetă pe baza informațiilor deținute până în prezent.