Producătorii de vaccin antigripal din România au stocurile goale - Câte doze mai sunt disponibile la medicii de familie

Producătorii de vaccin antigripal din România au stocurile goale, a anunţat Institutul Naţional de Sănătate Publică, însă aproximativ 70.000 de doze se află la medicii de familie. Totodată este în lucru un protocol cu Ministerul Educaţiei pentru verificarea stării de sănătate a elevilor, potrivit news.ro.

Medicul epideliolog din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) Adriana Pistol a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că medicii de familie mai au stocuri de vaccin antigripal.

”Vorbim despre stocurile care există la medicii de familie. Este posibil ca acestea să fie încă neutilizate, dar o parte e posibil să fie doar sub- raportate. Dar este clar că cele 70.000 de doze există în acest moment în ţară. Nu putem vorbi despre suplimentarea unui număr de doze pentru că niciun producător nu mai are pe stocuri vaccin gripal. Ştiţi bine că pentru a ne proteja, ne vaccinăm începând cu luna septembrie, octombrie, noiembrie. La acest moment putem să luăm măsurile de precauţie, să ne îmbrăcăm foarte bine, să ne protejăm, să purtăm mască dacă suntem bolnavi, să nu trimitem copiii la şcoală, dacă sunt bolnavi şi să ne luăm celelalte măsuri de igienă”, a declarat Adriana Pistol.

Reprezentantul INSP spune că abia joi se va face o raportare a stocurilor, iar în funcţie de aceasta se va decide dacă este cazul să se redistribuie vaccinuri, între judeţe.

”Acest an a fost un an bun pentru vaccinarea antigripală, populaţia a înţeles beneficiile vaccinării antigripale, este un semn bun atât pentru noi,, cât şi pentru producători, astfel încât am demarat discuţiile pentru contractul pe anul acesta şi intenţionăm să solicităm încă din acest moment, tuturor celor care vor să se vaccineze în sezonul următor să îşi manifeste această dorinţă şi să transmită medicilor de familie. În decembrie, din discuţiile noastre cu producătorii, niciunul nu mai avea vaccin disponibil”, a mai spus Adriana Pistol.

Pistol a mai spus, răspunzând unei întrebări, că este în lucru un protocol cu Ministerul Educaţiei pentru a se putea monitoriza mai bine starea de sănătate a elevilor din şcoli.

”Este în lucru (protocol cu Ministerul Educaţiei pentru triajul elevilor - n.r.) pentru a vedea cum putem monitoriza mai bine situaţia copiilor în unităţile de învăţământ şi a măsurilor care se impun în astfel de situaţii. Acest protocol conţine o întărire a colaborării dintre Direcţiile de Sănătate Publică şi Inspectoratele Şcolare Judeţene, astfel încât, atunci când există creşteri ale cazurilor de gripă să se poată lua decizii punctuale în funcţie de evoluţie. Dacă sunt trei cazuri, să nu se închidă şacoala în întregime, dar eventual pot fi trimişi acasă doar copiii bolnavi sau se poate opri activitatea unei clase, a două clase, nu a întregii şcoli. Este atribuţia medicului şcolar şi a asistentei din cabinetul şcolar de a face triajul copiilor în fiecare dimineaţă şi în special în această perioadă profesorii ar trebui să vadă dacă la primele ore copiii manifestă simptome de gripă sau alte afecţiuni şi ar trebui să cheme părinţii pentru a-şi lua copiii acasă”, a mai declarat medicul epidemiolog.