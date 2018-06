Producătorul David Bergstein, condamnat la 8 ani de închisoare pentru fraudă

Producătorul David Bergstein, care a lucrat la filme ca „Laws of Attraction” şi „Before the Devil Knows You're Dead”, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru fraudă (news.ro).

El a fost acuzat şi condamnat miercuri pentru că a înşelat investitorii cu mai mult de 26 de milioane de dolari, scrie The Hollywood Reporter.

Judecătorul P. Kevin Castel din Manhattan a decis că David Bergstein, în vârstă de 55 de ani, trebuie să plătească şi o amendă de 250.000 de dolari.

Magistratul a spus că prin această pedeapsă vrea să transmită mesajul că oricine condamnat pentru o infracţiune similară va plăti un preţ mare.

Producătorul a plâns în sala de judecată, când a cerut indulgenţă şi a spus că vrea să fie cât mai curând alături de soţia sa şi de copiii lor.

Castel l-a asigurat că această condamnare este mai blândă decât este propus în lege.

David Bergstein, care a fost încarcerat în luna martie, când a fost trimis în judecată, i-a cerut lui Castel să îl condamne pe baza întregii sale vieţi, nu doar a ultimului deceniu.

Procurorul a precizat că mărturia lui Bergstein a fost plină de omisiuni şi că acesta nu regretă faptele comise. El a cheltuit în scop personal banii pe care i-a furat - sute de mii de dolari, pentru călătorii, avioane private, facturi şi cumpărături.

Bergstein a produs, în 2004, comedia romantică „Laws of Attraction”, cu Pierce Brosnan şi Julianne Moore în rolurile principale, iar în 2007, thrillerul „Before the Devil Knows You're Dead”, cu Philip Seymour Hoffman şi Ethan Hawke în distribuţie.