Producătorul de aluminiu Alro a achiziţionat compania Vimetco Trading de la acţionarul său majoritar Vimetco PLC şi de la subsidiara acestuia, Vimetco Management Romania, companie prin intermediul căreia îşi vindea produsele finite, conform news.ro.

”Societatea anunţă investitorii şi publicul interesat că a finalizat demersurile pentru integrarea activităţii de vânzări în structura grupului Alro, prin finalizarea achiziţiei societăţii Vimetco Trading SRL de la acţionarul să11u majoritar, Vimetco PLC, şi de la subsidiara acestuia, Vimetco Management Romania. Tranzacţia, care s-a efectuat la valoarea de piaţă evaluată a societăţii Vimetco Trading, va permite Alro să-şi îmbunătăţească sinergiile dintre activitatea de producţie şi cea de vânzare a produselor finite şi totodată să beneficieze de o echipă de vânzări şi marketing cu o experienţă consolidată în peste 10 ani de activitate”, a informat Alro.

Ca urmare a tranzacţiei, Alro devine asociat cu 100% din capitalul societăţii Vimetco Trading, care începând cu anul 2008 a acţionat în principal ca agent fără reprezentare al Alro pe toate pieţele de produse de aluminiu din lume.

Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa, a încheiat primele nouă luni ale anului cu o cifră de afaceri de 2,5 miliarde lei, în creştere cu 27%, şi cu pierderi de 25 milioane lei, faţă de un profit de 273 milioane lei în perioada similară din 2020.

Alro, fondată în 1961, cu începerea producţiei în 1965, este o filială a Vimetco N.V. (Olanda), un producător global, integrat vertical, de aluminiu primar şi prelucrat. Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, cu o capacitate de producţie instalată de 265.000 de tone pe an de aluminiu electrolitic, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi 335.000 de tone pe an de aluminiu turnat. Principala piaţă pentru produsele Alro este reprezentată de Uniunea Europeană, dar compania îşi exportă produsele în întreaga lume, în peste 50 de ţări de pe toate continentele.

Începând cu data de 18 martie 2019, Comitetul de Indici al Bursei de Valori Bucureşti a aprobat includerea Alro (codul ALR) în BET, indicele principal al pieţei şi în BET-TR (indice care include şi dividendele distribuite). Acţiunile Alro sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti din octombrie 1997, iar Alro este prima companie din industria aluminiului prezentă în cei doi indici.