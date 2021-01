PS Timotei: Eminescu a dovedit dragoste față de provinciile românești și față de românii de pretutindeni

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat vineri o slujbă de pomenire a poetului Mihai Eminescu la Catedra Patriarhală. El a vorbit despre patriotismul poetului și despre activitatea lui de promovare a unității românilor din provinciile românești istorice și din afara granițelor, potrivit basilica.ro.

„Mihai Eminescu reprezintă tot ce are frumos, ce are sublim cultura românească”, a spus ierarhul. „Viața grea a poetului s-a aflat întotdeauna sub Acoperământul Maicii Domnului, în a cărei biserică a și fost botezat”, a adăugat el.

Ierarhul a menționat că poetul provenea dintr-o familie profund credincioasă, care a dat monahi și ctitori de biserici: trei dintre surorile mamei erau maici la Mănăstirea Agafton, iar unchiul lui, Arhimandritul Ioachim Jurașcu, era administratorul Seminarului de la Socola.

Legătura strânsă dintre Eminescu și Biserica din Transilvania a fost evidențiată în scrierile Părintelui Profesor Mircea Păcuraru. Tot un cleric transilvan, viitorul patriarh Miron Cristea, a scris și prima teză de doctorat dedicată poetului, a precizat Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Poetul a călătorit în copilărie pe bază de pașaport ca să studieze la Cernăuți, a remarcat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. „Tot cu un pașaport, obținut prin consulatul de la Iași, Eminescu urma să călătorească peste ani în Transilvania”, a adăugat el.

În acest context, ierarhul a evocat implicarea poetului în crearea unui spirit de unitate al românilor din toate provinciile istorice locuite de români.

„La Mănăstirea Putna, împreună cu Ciprian Porumbescu, cu Slavici și cu alți tineri inimoși și patrioți, au făcut o preafrumoasă serbare, o preafrumoasă cinstire a Domnului Moldovei, Sfântul Ștefan. Și Eminescu, ca și prietenii săi prezenți acolo, în urma sărbătoririi care a avut loc la Putna, aveau să exclame împreună cu Ciprian Porumbescu: «Am cântat astăzi Daciei întregi!»”

„Eminescu a și scris foarte mult despre locurile românești aflate atunci sub jurisdicție străină”, a continuat părintele episcop vicar: 50 de articole dedicate Transilvaniei și aproximativ 15 dedicate Basarabiei și Bucovinei.

Totodată, a spus el, „Eminescu a fost un cunoscut apărător al drepturilor românilor aflați mai departe de granițele țării. La Viena și Berlin organiza permanent întâlniri ale tinerilor români. Astfel, s-a aflat în slujba românilor aflați departe de locurile în care s-au născut.”

„Așadar, în acest an, în care ne gândim la cei care au slujit țara dincolo de hotarele ei, îl includem și pe Eminescu în anii studiilor, dar și mai apoi, la vremea maturității sale creatoare, când, prin numeroasele scrieri, a dovedit dragoste față de provinciile românești și față de românii de pretutindeni”, a încheiat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.