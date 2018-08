PSD a decis: Pe 15 octombrie își anunță candidatul la prezidențiale

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a anunțat miercuri seara că liderii PSD și ALDE vor anunța pe 15 octombrie dacă vor avea candidați separați la alegerile prezidențiale sau dacă cele două partide vor avea un candidat comun ”care va lua totul din primul tur”.

”Vom face un raport pe data de 15 octombrie. Varianta PSD candidat, ALDE candidat și varianta PSD+ALDE - candidat la comun. În momentul de față facem analize foarte serioase la nivelul fiecărei organizații fiecărei localități, fiecărui oraș. Noi pe 15 octombrie vom avea un rezultat final dacă varianta candidați separați e mai bună și în finală unul dintre candidați dă voturile celuilalt sau candidat comun, care va lua totul din primul tur”, a declarat, la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu.

Citește și: Parcare cu acces la metrou! Ce beneficii au șoferii

Preşedinţii organizaţiilor judeţene PSD, consultaţi miercuri de MEDIAFAX, nu au exclus varianta ca social-democraţii să susţină la alegerile prezidenţiale un candidat care nu este membru de partid, însă doar în anumite condiţii.

Preşedintele PSD a anunţat, pe 22 iulie, că PSD şi ALDE ar putea avea un candidat unic la alegerile prezidenţiale, candidat care ar putea fi de la PSD sau de la ALDE, Liviu Dragnea precizând că analiza a început deja, separat, în cadrul celor două formaţiuni. „Candidatul (la alegerile prezidenţiale -n.r.) va fi desemnat după o analiză foarte serioasă şi riguroasă, şi nu pe orgolii. Şi este posibil candidat unic. Am vorbit cu domnul Tăriceanu şi am convenit că orice variantă este deschisă, însă o s-o pitrocim foarte bine şi vom vedea care e varianta cu cea mai mare şansă de reuşită. Va fi o decizie raţională, nu bazată pe orgolii, pe dorinţe găunoase, ci pe dorinţa de câştig. Pentru noi e important ca Alianţa PSD-ALDE să câştige prezidenţialele. Ori va avea candidat propriu. Lăsăm această variantă deschisă în analiză, poate să fie de la PSD, poate să fie de la ALDE”, a declarat Liviu Dragnea, la România Tv.

Citește și: Klaus Iohannis a semnat! Legea care lovește în mai mulți români a fost promulgată

Liderul PSD a mai spus că analiza a început deja, fiind posibil şi un anunţ până la finalul anului.

„Sunt analize complexe care se fac şi o s-o terminăm spre sfârşitul anului, la toamnă. E posibil (să facem şi anunţul – n.r.). Facem separat (analiza – n.r.). Este inclusă în această analiză (prezidenţiale şi europarlamentare - n.r.)”, a completat Liviu Dragnea.

Citește și: Gabriela Firea scoate „armele” din dotare! Pe cine dă în judecată și de ce

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat marţi seară, la Antena 3, că o candidatură a sa la alegerile prezidenţiale din 2019 nu este un lucru de care să se sperie şi că de foarte multe ori stă şi se întreabă cum ar face el mandatul de preşedinte şi ce ar trebui să facă pentru România.

Întrebat dacă îşi doreşte să candideze la prezidenţiale, Tăriceanu a răspuns că este un lucru care îl preocupă.

Citește și: Alexia Eram o copiază pe Inna! Cât au dat cele două pe un costum de baie

„Nu aş spune că e un lucru de care să mă sperii, dar nici nu sunt în momentul acesta mânat de o ambiţie nemăsurată. Niciodată în politică eu nu am procedat în felul acesta. Cred că cei care au ambiţii, aşa, necontrolate şi nemăsurate până la urmă ajung să facă greşeli. Am fost premier şi poate un pas mai sus, altul nu mai există, ar fi funcţia prezidenţială, ceea ce nu este un lucru care să spun că nu mă preocupă. De foarte multe ori stau şi mă întreb cum ar trebui să fie mandatul de preşedinte, cum aş face eu mandatul de preşedinte, ce ar trebui să fac pentru România, pentru că până în prezent eu văd o mare diferenţă între cum e descris în Constituţie rolul preşedintelui şi ce se întâmplă în realitate", a declarat Tăriceanu, marţi seară, la Antena 3.

Citește și: Surpriză! Cât încasează lunar polițista care i-a numit „pulifrici” pe cei care îi plătesc salariul .