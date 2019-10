PSD contraatacă în Senat: grupul ALDE + Pro România, 'captiv' în comisii / DOCUMENT

Biroul Permanent al Senatului a decis miercuri retragerea punctului de vedere al Comisiei pentru Regulament în care se dădea undă verde înființării grupului 'Democratia', grup mixt format din senatori ex-ALDE și ex-PSD trecuti la Pro Romania. Comisia urmeaza sa emita un nou punct de vedere. PSD a acuzat faptul ca pozitia initiala s-a adoptat in prezenta unui senator din fostul grup ALDE care nu avea dreptul sa participe la dezbateri. PNL-USR-UDMR au 3 voturi in Comisia de Regulament, iar PSD un vot. PSD are nevoie sa atraga UDMR pentru balotaj și blocarea procedurii. De asemenea, senatorul Marius Nicoară a fost exclus din Comisia de regulament, ca urmare a desființării grupului ALDE. Mutarea PSD are efecte in ecutia motiunii de cenzura: constituirea grupului ar fi deschis usa negocierilor pentru noi racolari din PSD spre fortele anti-Guvern.